رقيق وكيبانو مستمران مع الجزيرة في الموسم المقبل

أعلن نادي الجزيرة قائمة لاعبيه المغادرين إلى مدينة ماربيا الإسبانية، لبدء المعسكر الخارجي ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم الجديد، حيث ضمت القائمة لاعبين أجنبيين فقط، هما الهولندي كريم رقيق والكونغولي نيسكينز كيبانو.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن قائمة الفريق الأول لكرة القدم ضمت 31 لاعباً، وهم علي خصيف، عبدالرحمن العامري، عبدالله الحمادي ومحمد ثيم في حراسة المرمى. وفي الدفاع، خليفة الحمادي، محمد العطاس، كريم رقيق، عبدالله إدريس، محمد ربيع، زايد سلطان، يوسف المرزوقي، شاهين فان بوهيمين، يوهان بانجسبو، محمد يوسف عتيق، حمدان العامري، عبدالله العطاس ومبارك بن زامة. وفي الوسط، مامادو كوليبالي، ريتشارد أكونور، عمر تراوري، نيكولا فوكيتش، خلفان مبارك، أحمد محمود، بابا جاساما ومحمد الوافي، وفي الهجوم، زايد العامري، نيسكينز كيبانو، برونو كونسيكاو، هزاع سبيت، علي المعمري وكارلوس زاباتا.

وخرج من قائمة الجزيرة للموسم الجديد ثلاثة لاعبين أجانب هم الموريتاني أبوبكر كمارا، والبرازيلي فرناندو، والإسباني أليخاندرو بوزويلو.

وأعلنت شركة الكرة الجزراوية عن خوض الفريق خمس مباريات ودية خلال معسكره في إسبانيا، إذ سيلعب أمام الوكرة القطري الجمعة المقبل، ثم الخيسيراس الإسباني في 25 يوليو، ويوروبا بوينت من جبل طارق في 29 من الشهر نفسه، وبعدها بيوم واحد سيلعب أمام قادش الإسباني، ويختتم مبارياته بمواجهة ملقة الإسباني في الثاني من أغسطس قبل العودة إلى أبوظبي لخوض المرحلة الثالثة من فترة الإعداد استعداداً لبدء الموسم الجديد.

وكان الجزيرة قد تعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بعدما تولى تدريب «فخر أبوظبي» في الموسم الماضي ثلاثة مدربين، هم الهولندي فرانك دي بور، والروماني ميريل رادوي، والفرنسي غريغوري دوفرينس.