انطلاق النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان

تنطلق الإثنين فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة"، الذي يستمر حتى 15 أغسطس القادم، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وتهدف فعاليات "صيفنا سعادة" إلى تعزيز مشاركة المجتمع في التنمية المستدامة، وتمكين الأسر من استغلال الموارد المتاحة وإدارة الذات والاستفادة من الوقت بإيجابية، وإشراك مختلف الفئات في بناء المستقبل.

ويتضمن البرنامج فعاليات مجتمعية وثقافية وعلمية بالإضافة إلى الجوانب الدينية والتطويرية، حيث يولي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي اهتمامه بالبرنامج انطلاقاً من الدور الذي يلعبه في تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية، والتأثير الإيجابي عبر استغلال أوقات الفراغ بالصورة المثلى، والعمل على البرامج التي توفر جودة الحياة لمختلف الفئات من الأطفال والشباب والأسر، وتساهم في تعزيز سعادة المجتمع في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا أحمد الرئيسي: "سعداء بدعم ورعاية سمو ولي عهد عجمان لفعاليات برنامج صيفنا سعادة والذي كان له أبلغ الأثر في النجاح الذي حققته الفعاليات في النسخ الأربع الماضية، ونؤكد أن استمرار دعم سموه يمثل دافعاً كبيراً نحو تقديم الأفضل في النسخة الخامسة وصولاً إلى أفضل مؤشرات السعادة لدى جميع المشاركين والمتابعين للفعاليات المختلفة والتي أعدت بعناية عالية من فريق العمل".



وأوضح الرئيسي أن اللجان العاملة ضاعفت جهودها خلال الفترة الماضية لوضع الترتيبات، وتنفيذ الخطط لضمان تحقيق النجاح المطلوب لافتاً إلى أن نسخة هذا العام تتميز بأنشطة نوعية تشمل ستة مراكز صيفية، وهي مركز كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والذي يستهدف 600 مشارك ويتضمن 32 برنامج تقام بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ونادي عجمان لذوي الإعاقة، وتهدف إلى مشاركة فئات المجتمع من الشباب والأطفال مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

إلى جانب المركز الصيفي للبنين من عمر 7 إلى 14 سنة والذي يستهدف 200 مشارك ويشمل العديد من البرامج الرياضية والمحاضرات والرحلات إلى جانب المبادرات المجتمعية، والمركز الصيفي للفتيات من عمر 11 إلى 17 سنة والذي يستهدف 200 مشاركة ويتضمن العديد من الفعاليات والدورات الثقافية والدينية والفنية والرحلات.

ويتضمن البرنامج ايضاً مركز البرامج التطويرية ومهارات الحياة والذي يستهدف ألف مشارك، ويضم مجموعة من البرامج والورش المتنوعة المقامة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية.

كما يشتمل على المركز الصيفي التخصصي الثقافي والذي يقام بتنظيم وزارة الثقافة ويستهدف 480 مشارك، بالإضافة إلى المركز الصيفي التخصصي العلمي الذي يستهدف 100 مشارك ويقام بتنظيم مركز عجمان إكس التابع لدائرة البلدية والتخطيط ويضم عدد من الورش والبرامج العلمية.