نجوم الخليج يشاركون في مجلس المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية

نظمت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من مهرجان كواترو للأكاديميات الخليجية التي تستضيفها إمارة عجمان تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان في فندق عجمان سراي، فعالية مجلس المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية لمناقشة واقع وهموم المواهب الرياضية في عصر الاحتراف.

حضر المجلس محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، ومحمد الكعبي المدير التنفيذي المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وسعيد علي العاجل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع.

وقدم الجلسة الإعلامي أحمد سلطان من قناة الشارقة الرياضية، بحضور ومشاركة كوكبة من نجوم الكرة الخليجية بقيادة الإماراتي عدنان الطلياني والسعودي سعيد العويران، والعراقي نشأت أكرم، والقطري مبارك مصطفى، والكويتي جمال مبارك، والعماني هاني الضابط.

كما حضر الجلسة حميد فاخر وفيصل خليل وعنتر مرزوق والمدرب البحريني السابق رياض الذوادي والدكتور موسى عباس والإعلامي محمد الجوكر وأحمد ضياء لاعب الشارقة السابق، بالإضافة إلى مدراء الأكاديميات المشاركة في المهرجان الكروي وعدد من الصحفيين ووسائل الإعلام.

وقال أحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أن نجاح البطولة في السنوات الماضية جاء بفضل دعم واهتمام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وتوجيهاته بضرورة الاستثمار في أوقات الشباب خاصة في أوقات الإجازة الصيفية.

ونقل الرئيسي تحيات مؤسس البطولة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي إلى جميع المشاركين في المجلس الخليجي الذي تحرص أكاديمية كواترو على تنظيمه سنوياً على هامش البطولة، موجهاً صوت شكر إلى دائرة التنمية السياحية في عجمان على دعمها للفعاليات الرياضية في الإمارة بالأخص الفعاليات المختلفة لمركز كواترو الرياضي، وإلى مؤسسة لافيش للعطور على رعايتها المستمرة للبطولة.

وأضاف الرئيسي: " نحيي جميع الأكاديميات الخليجية التي تشارك بانتظام في المهرجان الخليجي الكروي ونؤكد أن حرص هذه الأكاديميات على المشاركة سبب أساسي في استمرارية ونجاح البطولة، كما نحيي نجوم الكرة الخليجية السابقين الذين أمتعونا بمستوياتهم العالية ونالوا احترامنا بأخلاقهم الرفيعة، وكلنا أمل في أن يحذو اللاعبين الصغار المتواجدين في البطولة حذوهم وأن يجمعوا بين الإبداع الكروي والسلوك الحميد في الملعب وخارج الملعب."

من جانبه أشاد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالبطولة مؤكدا أن دعم دائرة التنمية السياحية لمثل هذه البطولات والفعاليات نابع من الإيمان بأهمية الرياضة باعتبارها رافد أساسي من روافد السياحة في جميع المدن العالمية.

وقال "هناك فرق واضح بين الجيل الحالي والجيل القديم، ففي السابق كان الصغار يلعبون في الفريج ويجذبون أنظار الكشافين من خلال اللعب في أحيائهم ولكن في الوقت الحالي تغيرت المفاهيم ولم يعد الصغار يلعبون في الفريج كما كان في السابق، وهنا يأتي دور الأكاديميات في استقطاب الأشبال وتنمية الشغف الكروي في دواخلهم، ويأتي أيضا دور مثل هذه البطولات التي تجمع الأشقاء في الخليج وتساعد في تطوير المواهب الكروية".

وتبودلت خلال الجلسة العديد من الآراء حول المواهب الرياضية في عصر الاحتراف حيث تحدث محمد الجوكر عن الفروقات ما بين أكاديميات العصر الحالي وبين فرق الناشئين قبل 30 عاماً والتي كانوا يسمونها مدارس الكرة، وأشار رياض الذوادي إلى أهمية الاكاديميات ودورها في تطوير المستويات ومساهمتها في استقطاب المواهب مؤكداً أن قلة المواهب في الآونة الأخيرة لا يرتبط بمنطقة الخليج فقط بل العالم كله بسبب التركيز في العمل التجاري على حساب العمل التطويري.