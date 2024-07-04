العين يحل أزمته الدفاعية بضم سانتوس

يصل المدافع البرازيلي مارلون سانتوس، خلال الأيام القادمة إلى مدينة العين، تمهيداً للخضوع إلى الفحوص الطبية وإكمال إجراءات الانتقال إلى العين، حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بحسب ما أكد النادي من خلال حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس. ويهدف العين في صفقة سانتوس، إلى حل الأزمة الدفاعية التي عاناها «الزعيم» خلال الموسم المحلي المنصرم، وتسببت في خروجه خالي الوفاض من المسابقات المحلية، وعانى فيها بسبب ضعف مستوى الدفاع.

ويعكس التعاقد مع البرازيلي التفكير الإداري المسبق للمشاركات المهمة التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد، وعلى رأسها كأس العالم للأندية، إذ إن مارلون سانتوس لديه خبرة في المشاركة في المحفل القاري، بوصوله مع فريقه السابق فلومينينسي البرازيلي لنهائي مونديال الأندية 2023، الذي خسره فريقه على يد مانشستر سيتي، علماً بأن لديه تجربة بارزة مع برشلونة الإسباني توّجها بلقبي كأس السوبر وكأس الملك الإسباني.

وبدأ سانتوس، مسيرته الاحترافية مع فلومينينسي من 2013 إلى 2017، وتمت إعارته إلى برشلونة لموسم واحد في 2016، ثم انتقل اللاعب رسمياً إلى برشلونة في 2017، وتمت إعارته إلى نيس الفرنسي، بعدها انتقل إلى ساسولو الإيطالي من 2018 إلى 2021.

ولعب أيضاً بعدها مع شاختار دونيتسك الأوكراني عام 2021، ثم معاراً في الموسم التالي مع مونزا الإيطالي، وعاد لاحقاً بنظام الإعارة إلى فلومينينسي الموسم الماضي 2023-2024.

وتعد صفقة سانتوس هي الوحيدة التي أعلنها العين رسمياً، إلا أن «الإمارات اليوم» علمت أن لاعب البطائح المقيم المالي، سيكو بابا، ومدافع الوحدة، خالد بطي، قد وقعا بصورة رسمية، كما خضعا لجلسة تصوير بقميص العين، وأجريا مقابلة صحافية مع المركز الإعلامي بالنادي ستنشر مع خبر التعاقد، كما أن الفريق استعاد الثنائي المقيم، المهدي المبارك والسوداني محمد عوض الله.

. مارلون سانتوس يصل خلال أيام للخضوع للفحوص الطبية، وإكمال إجراءات انتقاله إلى العين.