شعيب عبدالله: طموحي الفوز بذهب «آسيا والعالم» في بناء الأجسام

كشف لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام شعيب عبدالله، عن طموحه للفوز بالميداليتين الذهبيتين لبطولة آسيا في منغوليا التي تنطلق غداً، وكأس العالم في إسبانيا العام الحالي، مشيراً إلى أنه أصبح على مستوى عالٍ من الجاهزية الفنية والجسمانية لتحقيق الإنجاز الدولي المقبل في منافسات الفيزيك للطول 174 سنتيمتراً.

وقال شعيب لـ«الإمارات اليوم»: «حققت 15 ميدالية ملونة في المشاركات السابقة منها خمس ذهبيات بعد التغلب على تحديات قوية صادفتني بشكل دائم، أبرزها تنظيم الوقت بين العمل الوظيفي ودراستي في الجامعة الأميركية في الإمارات، وحياتي العائلية، في اختبار صعب للاعبي بناء الأجسام والفيزيك وذلك للحاجة الماسة للوقت الذي تستنزفه التدريبات، خصوصاً أنني من سكان دبي بينما أتدرب في صالة أولمبيا العالمية في الشارقة بإشراف المدرب جاسم آل علي».

وتابع شعيب الذي أصبح أقدم لاعب موجود في صفوف المنتخب بانضمامه إليه منذ 2017، ولم يغب عن المشاركة معه في جميع الاستحقاقات الدولية في رياضة الفيزيك: «استعددت بشكل جيد سعياً للذهبيتين المقبلتين لإضافتهما إلى أبرز إنجازاتي العالمية، ومنها الميدالية البرونزية في بطولة مستر أولومبيا للفيزيك في عام 2017، وذلك في إنجاز نادر للاعبين المواطنين في منافسات الفيزيك».

وأضاف: «رياضة بناء الأجسام من الرياضات الصعبة التي تحتاج إلى وقت كافٍ للتدريب والتقيد بالخطط التدريبية وأثناء العرض على مسرح المنافسات، لذلك أجد نفسي محظوظاً بدعم كبير من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الأمر الذي جعلني أواصل اللعب بوتيرة فنية منتظمة ودون توقف وانقطاع».

وأكمل: «بناء الأجسام الإماراتية تضم نخبة من اللاعبين المميزين على مستوى البطولات المحلية والدولية، لذلك ليس من السهل الانضمام للمنتخب الوطني دون الالتزام بالتدريب وتنمية القابليات البدنية والجسمانية والفوز بالبطولات طوال العام».

وعن أصعب موقف صادفه في حياته الرياضية، قال شعيب: «كان في بطولة دبي الدولية عندما قرر رئيس لجنة الحكام البولندي باول، استبعادي من المنافسات من دون توضيح السبب عندما كنت مرشحاً قوياً لميدالية ذهبية، ويومها غادرت المسرح متقبلاً للقرار بروح رياضية عالية».

. 15 ميدالية حصدها شعيب في مشاركاته السابقة، منها خمس ذهبيات.