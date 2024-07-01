البرتغالي باولو سوزا مدرباً لشباب الأهلي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس، تعاقد النادي مع المدرب البرتغالي باولو سوزا (53 عاماً) ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل 2024-2025. وجاء في البيان الصحافي: «تتمنى شركة شباب الأهلي التوفيق للمدرب لتحقيق أهداف وطموحات النادي ومحبيه وجماهيره الكبيرة، مرحباً باولو في معقل الفرسان».

وسيقود باولو سوزا شباب الأهلي خلفاً للمدرب الصربي ماركو نيكوليتش الذي تولى تدريب الفريق في الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته في شهر مايو، عقب خسارة «الفرسان» لقب دوري أدنوك للمحترفين.

ويخوض سوزا تجربته الأولى في المنطقة، ويمتلك سيرة ذاتية قوية، إذ ولد في مدينة فيسو البرتغالية في 30 أغسطس 1970، وكان أحد نجوم كرة القدم كلاعب، وارتدى أقمصة عدد من أفضل الفرق في أوروبا، وفاز بالعديد من البطولات.

وبدأ مدرب شباب الأهلي مسيرته في صفوف نادي بنفيكا في 1989، وقضى معه أربع سنوات فاز خلالها بالدوري والكأس وكأس السوبر البرتغالي، وبعد ذلك رحل إلى سبورتينغ لشبونة، وقضى معه موسم 1993-1994، قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا 1996.

وانضم إلى دورتموند الألماني في الموسم التالي، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا أيضاً على حساب يوفنتوس، ثم عاد إلى إيطاليا من بوابة إنتر ميلان في 1998 ومنه إلى بارما ثم باناثينايكوس اليوناني، وختم مسيرته في 2002 في إسبانيول الإسباني. وكان باولو سوزا أحد نجوم منتخب البرتغال بين 1991 و2002، وحصل معه على برونزية يورو 2000 كأفضل إنجازاته مع منتخب بلاده.

وفي مشواره التدريبي، فقد تولى قيادة العديد من الأندية أبرزها كوينز بارك رينجرز وسوانسي سيتي وليستر سيتي في إنجلترا، وفيورنتينا الإيطالي وبازل السويسري وبوردو الفرنسي وفلامنغو البرازيلي ومنتخب بولندا، وأخيراً ساليرنتانا الإيطالي. وكمدرب حقق العديد من الألقاب، كان أبرزها لقب الدوري السويسري مع بازل في موسم 2014-2015.

. باولو سوزا سبق له تحقيق العديد من الألقاب كلاعب، أبرزها لقبان في أبطال أوروبا، وألقاب أخرى كمدرب.