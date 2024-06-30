جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك أخبار سريعة.. احتفل نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور، على طريقة مواطنه لاعب الهلال السعودي نيمار دا سيلفا، الحاضر من المدرجات بداعي الإصابة، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني بمرمى باراغواي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وسجل فينيسيوس ثنائية رائعة، قاد بها «السامبا» لعبور باراغواي 4-1. وقال فينيسيوس على «إنستغرام»: «نيمار مثلي الأعلى»، في إشارة إلى حبه للاعب الهلال. وكان نجم ريال مدريد قد صرح في مناسبات عدة بأن نيمار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، يعتبران مثله الأعلى. كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الفحوص الطبية التي خضع لها نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، أظهرت إصابة «البرغوث» بـ«تشنج»، وليس تمزقاً في العضلة الضامة اليمنى. وكان الجهاز الفني للأرجنتين قد أعلن أن ميسي لن يلعب مباراة بيرو في بطولة كوبا أميركا، بسبب الإصابة، ولم يؤكد أن اللاعب قادر على استكمال البطولة مع «راقصي التانغو». وأضافت الصحيفة أن «عدم وجود تمزق يعني أن ميسي سيعود إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة». وكان منتخب الأرجنتين ضمن تأهله لدور الـ16 بعد فوزين متتاليين أمام كندا بثنائية دون رد في مباراة الافتتاح، ثم التغلب على تشيلي بهدف نظيف في الجولة الثانية. انسحبت المصنفة أولى عالمياً، البطلة الأولمبية في الغولف، الأميركية نيلي كوردا، من الجولة الأوروبية، الأسبوع المقبل، في إنجلترا، بعد تعرّضها أخيراً لعضّة كلب. وقالت كوردا في بيان على «إنستغرام» إنها تنسحب من سلسلة أرامكو تيم سيريز، ب صورة التاريخ: 30 يونيو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App