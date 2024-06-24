اتحاد الكرة يُطلق برنامجا لدعم أندية الأولى بأكثر من 17 مليون درهم سنويا

أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم برنامج الامتياز الرياضي لدعم أندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً، ويأتي هذا الدعم تعزيزاً لمساعي اتحاد الكرة الرامية إلى الارتقاء بعمل الأندية ورفع كفاءتها وتحفيزها على المنافسة بما يخدم منظومة كرة القدم في الدولة، مشيرا في بيان صحافي إلى أن اتحاد الكرة برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان مبلغاً مالياً للبرنامج تصل قيمته الاجمالية إلى 12.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً, بدءاً من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويضم البرنامج ثلاثة بنود رئيسة أولها الترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، إذ سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب من المركز الأول حتى المركز الأخير.

ويشمل البند الثاني دعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة في قطاع المراحل السنية لأندية الدرجة الأولى، حيث سيتم تقديم دعم مالي لثلاثة مدربين مواطنين لكل ناد وفقاً لشروط محددة، وهي أن يكون لدى المدرب الوطني عقد عمل مع النادي مسجلا لدى اتحاد الكرة وأن يملك الشهادات التدريبية المعتمدة وأن يكون مشاركاً في جميع المباريات شهرياً.

أما البند الثالث فيتعلق بالمسؤول الطبي في أندية الدرجة الأولى، حيث سيتم دعم الأندية بمبلغ شهري لتعيين مسؤول طبي بعقد دائم طبقاً للتصنيفات المعتمدة من وزارة الصحة ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية، ووفقاً لشروط محددة، وهي أن يكون للمسؤول الطبي عقد عمل مع النادي ومسجل لدى اتحاد الكرة، وأن يكون طبيباً عاماً أو اختصاصياً في الطب الرياضي، العظام، الطب الباطني، طب الطوارئ، أمراض القلب، الجراحة العامة، الرعاية الحرجة، طب الأسرة والصحة العامة.

من جانب آخر قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إعفاء جميع أندية دوري الدرجة الأولى من الغرامات المتراكمة عليها من المواسم الماضية. والتي تبلغ 5 ملايين درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ومنحها الفرصة للتحضير المناسب للموسم الرياضي الجديد.