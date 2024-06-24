الوحدة: دراسة الخيارات بخصوص المدرب الجديد لاتزال جارية

حسم نادي الوحدة الجدل بشأن التقارير الإعلامية التي ربطت بينه وبين ثلاثة من المدربين العالميين في الفترة الأخيرة، وذلك خلال بيان رسمي أصدرته شركة كرة القدم على الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس»، وجاء في البيان «ينفي نادي الوحدة لكرة القدم جميع الأخبار والتقارير المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تقديم النادي لعروض رسمية لمدربين وطواقم فنية، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول خلال الموسم المقبل. ويؤكد النادي أن عملية دراسة الخيارات والملفات المطروحة لاتزال جارية».

ويبحث الوحدة عن مدير جديد على مستوى عالٍ لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خلفاً للصربي غوران، الذي رحل بنهاية الموسم المنصرم، وتم تعيينه مدرباً لنادي عجمان. وأضاف بيان الوحدة أن «النادي إذ يدعو جماهيره الكرام إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية للنادي، فإنه يشدد على وسائل الإعلام والصفحات الأخبارية في أهمية تحري الدقة، وتجنب الشائعات والأخبار غير الموثوقة».

ولم يلق بيان الوحدة مزيداً من الإيضاحات حول توجهات النادي بشأن المدرب الجديد أو الأسماء التي يجري التفاوض معها.

يذكر أنه، وخلال الفترة الأخيرة، ربطت تقارير إعلامية أجنبية، ومنها صحيفة «فناتيك» الرومانية، بين الوحدة والمدرب الروماني إدوارد يوردانسكو، المدير الفني الحالي لمنتخب رومانيا، وادعت الصحيفة أن الوحدة مهتم بالتعاقد مع المدرب، كون عقده مع رومانيا ينتهي بنهاية مشاركة رومانيا في بطولة أوروبا الحالية، هذا بجانب اهتمام نادي الأهلي السعودي بالمدرب نفسه. وكان يوردانسكو قد علّق على هذه التقارير خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراته أمام بلجيكا في بطولة أوروبا أول من أمس، حيث لم ينف ولم يؤكد، وقال إن كل تركيزه حالياً منصب على منتخب رومانيا في البطولة الأوروبية. وتم أيضاً ربط الوحدة بمدربين آخرين، هما المكسيكي خافيير أغيري، الذي قاد الوحدة سابقاً، والنجم الإيطالي سابقاً، المدرب أندريا بيرلو.