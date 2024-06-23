نجم العين سفيان رحيمي مرشح بقوة للعب في «الأولمبياد»

بات نجم فريق العين، سفيان رحيمي، من أبرز المرشحين للانضمام إلى قائمة المنتخب الأولمبي المغربي المشارك في أولمبياد باريس 2024، بعد التأكد من عدم إمكانية مشاركة لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز. وأبلغ ريال مدريد العديد من الاتحادات الوطنية، ومن بينها الاتحاد المغربي، أنّه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف في العاصمة الفرنسية باريس، ومن أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي.

وكشفت صحيفة «صباح أغادير» المغربية أن مدرب المنتخب الأولمبي المغربي، طارق السكتيوي، يفاضل بين ثلاثة أسماء ممن تفوق أعمارهم 23 سنة، لتعويض غياب إبراهيم دياز (24 عاماً)، وهم سفيان رحيمي (28 عاماً)، ويوسف النصيري (26 عاماً)، وأيوب الكعبي (30 عاماً).

وأكدت أن السكتيوي، سيعلن عن اللاعبين الثلاثة، فوق 23 سنة، بنهاية يونيو الجاري، بعدما استقر على ضم لاعب باريس سان جرمان، أشرف حكيمي، ومدافع وست هام يونايتد الإنجليزي، نايف أكرد. وذكرت الصحيفة أن رحيمي هو المرشح الأبرز مقارنة بالنصيري والكعبي، وأن السكتيوي ينوي الاعتماد عليه، خصوصاً بعد أدائه اللافت مع المغرب في مباراتي زامبيا والكونغو في تصفيات المونديال أخيراً، فضلاً عن الموسم التاريخي الذي قدمه مع فريق العين، وقيادته الفريق للتتويج بطلاً لدوري أبطال آسيا، بجانب فوزه بلقب أفضل لاعب، وهداف البطولة. وأضافت الصحيفة أن طارق السكتيوي أخبر رحيمي باحتمال الاعتماد عليه في أولمبياد باريس، نظراً لحاجة المنتخب الأولمبي إلى مهاجم يملك القدرة على تسجيل الأهداف.