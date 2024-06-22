«الأبيض» في المستوى الرابع بتصفيات المونديال

ستُسحب قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الخميس المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة، أمس. وصُنفت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني في ستة مستويات، وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي (فيفا).

وضم المستوى الأول اليابان (المركز 17 عالمياً)، وإيران (20) وكوريا الجنوبية (22)، أما المستوى الثاني فضم أستراليا (23)، وقطر (35)، والعراق (55)، والثالث: السعودية (56)، وأوزبكستان (62)، والأردن (68).

أما المستوى الرابع فضم الإمارات (69)، وعُمان (76) والبحرين (81)، والخامس: الصين (88)، وفلسطين (95) وقيرغيزستان (101)، والسادس: كوريا الشمالية (110)، وإندونيسيا (134)، والكويت (137).

يذكر أن المنتخب الإماراتي كان قد تصدر مجموعته الثامنة في تصفيات الدور الثاني بـ16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل واحد فقط، بينما حلت البحرين في الوصافة بـ11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة. وبحسب تصنيف المستويات الستة، فمنتخبات كل مستوى لن تلعب ضد بعضها بعضاً، ما يعني أن «الأبيض» لن يواجه البحرين وعُمان في الدور الثالث، لكنه قد يلتقي منتخبات كبيرة، أبرزها اليابان أو كوريا الجنوبية، وكذلك أستراليا والسعودية.

ويتوقع أن تكون التصفيات المقبلة هي الأصعب على الإطلاق، كونها ستحدد المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى المونديال. وتظهر منتخبات فلسطين وإندونيسيا وقيرغيزستان للمرة الأولى في الدور الثالث، بعد نجاحها في التصفيات المزدوجة التي منحت المنتخبات المتأهلة أيضاً، بطاقة المشاركة في كأس آسيا 2027 في السعودية.

وكانت المنتخبات العربية قد فرضت نفسها بقوة في الدور الثاني من التصفيات، حيث حجزت نصف بطاقات الدور الثالث البالغة تسعة مقاعد، وهو ما يفتح الباب أمام فرصة مشاركتها بقوة في المونديال المقبل، خصوصاً أن كأس العالم 2026 التي ستقام في ضيافة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستدشن لأول مرة، زيادة عدد المنتخبات إلى 48، بدلاً من 32 منتخباً التي كانت نسخة قطر هي الأخيرة لها. يذكر أن المنتخبات العربية التي شاركت في بطولة العالم الماضية عن قارة آسيا كانت قطر (المضيفة) والسعودية فقط.

الدور الثالث من تصفيات المونديال

• يقام بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025.

• يتكون من ثلاث مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات.

• الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى المونديال.

• ملحق آسيوي على مقعدين، ومقعد إضافي في ملحق عالمي.