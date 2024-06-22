ميلانيتش: الحياة في الإمارات رائعة

كشف مدرب فريق بني ياس السابق، السلوفيني داركو ميلانيتش، عن تلقيه عروضاً محلية للاستمرار في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن انتهى مشواره مع «السماوي» منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى رغبته في البقاء بالإمارات، والاستمتاع حالياً بتصفية ذهنه وعدم استعجال الأمور.

وقال في تصريحات لصحيفة «إيكيبا» السلوفينية، إن تقييمه للموسم الذي قضاه مع بني ياس قبل انتهاء العلاقة بين الطرفين كان إيجابياً، مضيفاً: «لا أخفي أنني ما زلت أريد أن أكون هناك.. الدوري الإماراتي لديه بيئته الخاصة، كرة القدم جيدة، والدوري تنافسي وفيه لحظات مثيرة. أنا أحب مثل هذه الأمور، الحياة في الإمارات رائعة كذلك وكنت سعيداً بها، بالنسبة لي حالياً ليس لدي أي ضغط ذهني بشأن ضرورة بدء مشوار جديد في الدوري هناك، قد يحدث الأمر لكنني حالياً هادئ تماماً».

وكانت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أصدرت بياناً صحافياً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، قدمت من خلاله الشكر للمدرب السلوفيني على الموسم الوحيد الذي قاد فيه الفريق وكافح فيه «السماوي» حتى الجولات الأخيرة ليضمن البقاء، باحتلاله المركز 10 برصيد 26 نقطة.

وعن مشواره مع بني ياس قال ميلانيتش (56 عاماً): «إن العقد كان به شرط للتجديد لكن إدارة النادي لم تفعّله، إذ كان أمامها حتى مارس لتفعيل البند في العقد وتمديده، لكن ذلك لم يتم وكان من الواضح أنه ستكون هناك تغييرات في الهياكل الإدارية في الصيف».

وواصل: «لقد قضيت وقتاً رائعاً، على المستويين المهني والشخصي، ولقد استمتعت به حقاً واختبرت شيئاً جديداً، إنها تجربة قيمة بالنسبة لي. لقد عملنا جيداً في النادي على جميع المستويات، وخضنا بعض المباريات بقوة، وكما ذكرت خطوتي الأولى في عالم كرة القدم هناك يمكن تقييمها بأنها إيجابية للغاية».

يذكر أن بني ياس كان قد تعاقد مع ميلانيتش لمدة موسم واحد فقط، إلا أن الإدارة لم تجدد العقد، حيث تبحث عن جهاز فني جديد يكون على قدر التطلعات الفنية وإعادة «السماوي» إلى دائرة المنافسة، وكان قد جرى ربط النادي بأكثر من اسم، مثل الإيطالي من أصول جزائرية نور الدين بن زكري.

• قضيت وقتاً مميزاً على المستويين المهني والشخصي.

• الدوري الإماراتي لديه بيئته الخاصة.. تنافسي وفيه لحظات مثيرة.