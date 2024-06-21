أبوظبي تستضيف نهائيات بطولة العالم للسوبر كروس

تستضيف العاصمة أبوظبي 4 ديسمبر المقبل في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس، وللمرة الثانية على التوالي منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للسوبر كروس والمعتمدة من الاتحاد الدولي للدراجات النارية.

وتقام المنافسة قبل 4 أيام من انطلاقة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1.

وكشفت الجهة المروجة لمنافسات البطولة، شركة "إس أكس غلوبال"، عن روزنامة الحدث، إذ من المقرر أن تبدأ منافسات الجولة الأولى 26 أكتوبر المقبل على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر بكندا، قبل التوجه إلى بيرث بأستراليا والتي ستشهد إقامة جولتين متتاليتين يومي 23 و24 نوفمبر المقبل في "إتش بي إف بارك"، ثم تأتي بعد ذلك إلى أبوظبي حيث ستشهد منافسات الجولة الختامية وتتويج بطل العالم لموسم 2024 .