راشد الملا يدافع عن الصدارة في مونديال الدرّاجات المائية

يشارك البطل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق نادي أبوظبي البحري، في بطولة العالم للدرّاجات المائية، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل في مدينة أولبيا بجزيرة سردينيا الإيطالية، وذلك بمشاركة نخبة من النجوم العالميين. ويدافع الملا الذي يشارك في فئة الحركات الاستعراضية، عن صدارته للترتيب العام، التي حققها في الجولة الأولى من المونديال في فيتنام مارس الماضي، برصيد 47 نقطة. ويطمح البطل الإماراتي إلى تعزيز هذه الصدارة عبر الجولة الثانية من أجل شق طريقه نحو اللقب السادس في مسيرته الرياضية. ويُعدُّ الملا أول بطل إماراتي يُتوّج بلقب البطولة خمس سنوات متتالية، ابتداء من موسم 2018 وحتى 2022. وكان الملا أحرز عام 2022 العلامة الكاملة بتسجيل 100 نقطة في إنجاز فريد قلَّ أن يتكرر في البطولة، وحلَّ ثانياً في موسم 2023.