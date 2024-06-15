ترشيح الجزيرة ومليحة لبطولة العرب لليد

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد ترشيح الجزيرة ومليحة للمشاركة في بطولة العرب التي ستقام في سبتمبر المقبل في الكويت. وقال الأمين العام للاتحاد ناصر الحمادي، إن القرار جاء لإتاحة الفرصة للأندية الأخرى للمشاركة الخارجية. وفي ما يتعلق بانطلاقة الموسم الجديد، أكد أنها ستكون من خلال بطولة كأس الإمارات في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، ثم الدوري في نوفمبر 2024، وكأس الاتحاد مطلع العام المقبل، إذ تقرر إقامتها في هذا التوقيت نظراً لغياب الدوليين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم.