ياسر سالم: بينتو نجح في خلق منافسة قوية بين لاعبي المنتخب

قال مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ياسر سالم، إن الجهاز الفني لـ«الأبيض» يترقب إجراء القرعة في 27 الجاري لمعرفة المنتخبات التي سيلعب أمامها في الدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد سالم أن مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، نجح خلال الفترة الماضية في خلق منافسة قوية بين لاعبي المنتخب، وجهّز أكبر عدد منهم للدور الحاسم من التصفيات، مشدداً على أن المدرب سيستقر على التشكيل المناسب للمنتخب في الفترة المقبلة، بعد أن باتت لديه كل المعلومات، ويمتلك صورة أكبر عن كل اللاعبين، وأن الأمور ستمضي نحو الأفضل، معتبراً أنه ليس هناك شيء سهل، وأنه يجب القتال في كل مباراة.

وبخصوص المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب، قال ياسر سالم لـ«الإمارات اليوم»: «سيكون هناك تقييم للمرحلة الحالية للمنتخب قبل الانطلاق إلى المرحلة المقبلة من خلال امتلاك أدق التفاصيل من قِبل المختصين في اتحاد كرة القدم». وأشار إلى أن المدرب بينتو ظل مع فريق عمله يتابع كل الأمور الخاصة باللاعبين، وجمع كل المعلومات عنهم. وبخصوص العلاقة بين الجهازين الإداري والفني واللاعبين، شدد مدير المنتخب على أنها مميزة وطيبة، والكل يسير على جدول معين من خلال التعليمات الصادرة عن المدرب. وأكمل: «لاعبو المنتخب قاتلوا وقدموا جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية».

واعتبر مدير المنتخب أن النقطة الإيجابية الأبرز في مسيرة المنتخب هي أنه أنهى الدور الثاني من التصفيات بنتائج إيجابية، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلاً واحداً دون أي خسارة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الأخطاء، وفي الوقت ذاته دعم الإيجابيات التي تحققت للمنتخب في الفترة الماضية.

وعن أبرز الأمور التي لمسها في المدرب البرتغالي بينتو خلال عمله معه في الفترة الماضية، أكد ياسر سالم أن المدرب يتميز بالعمل بروح المجموعة، إلى جانب حرصه على منح كل لاعب في المنتخب الفرصة الكافية، لافتاً إلى أن بينتو لديه نظرة مستقبلية كبيرة مع المنتخب.

وأنهى المنتخب الوطني الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، محققاً خمسة انتصارات من ست مباريات، فيما تعادل في مباراة واحدة، ولم يخسر طوال مشواره في هذا الدور، متصدراً ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 16 نقطة، فيما حل المنتخب البحريني في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وتأهلا معاً إلى الدور الثالث من هذه التصفيات. وسجل المنتخب بعد انتهاء مشواره في الدور الثاني من التصفيات المشتركة 16 هدفاً، فيما استقبلت شباكه هدفين فقط، بواقع هدف واحد في مباراتين أمام اليمن والبحرين ضمن الجولتين الثالثة والأخيرة.

وسجل أهداف المنتخب الـ16: علي مبخوت وفابيو دي ليما وسلطان عادل، بواقع ثلاثة أهداف لكل منهم، وهدفين لحارب عبدالله وعلي صالح، وهدف واحد لخليفة الحمادي وعبدالله رمضان وحازم محمد عباس.