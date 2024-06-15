كيبانو: لا أفكر في الرحيل عن الجزيرة

أكد لاعب الجزيرة، الكونغولي نيسكينز كيبانو، أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف «فخر أبوظبي» عقب نهاية الموسم الحالي، مبيناً أنه يشعر بالسعادة مع الفريق، ويأمل أن يستمر في الموسم المقبل.

وقال كيبانو لـ«الإمارات اليوم» إن نتائج الفريق لم تخدم الجميع داخل النادي مدربين ولاعبين، مبيناً أن الجزيرة بدأ الموسم بشكل مقبول نسبياً قبل أن تتراجع النتائج، ويتأثر اللاعبون بعوامل عدة أسهمت في أن ينتهي الموسم دون أن يحقق الفريق أي لقب.

وأوضح: «الطموحات والتوقعات داخل الفريق كانت أعلى من النتائج التي تحققت على أرض الواقع، إذ إن الجزيرة يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكن التعثر في العديد من المباريات وخسارة بعض النقاط التي لم يكن يجب أن نخسرها أثرت بشكل سلبي، بينما تولى تدريب الفريق ثلاثة مدربين على مدار الموسم، ودون شك فإن عدم الاستقرار الفني يؤثر على أي فريق».

وتحدث كيبانو عن مردوده في موسمه الأول في الإمارات، وقال: «أشعر بالرضا عن المستوى الذي قدمته طوال الموسم، حيث إنني لم أبخل بأي جهد، وقدمت كل ما لدي في التدريبات والمباريات، وأعتقد أنه بشكل عام لعبت بشكل مقبول، ولكن في الوقت نفسه كان من الممكن أن أقدم الأفضل منذ ذلك».

وتابع: «يجب ألا يشعر اللاعب بالرضا عن نفسه، لأنه حين ذلك لن يكون لديه الحافز على تقديم المزيد، وأنا لا أفكر بهذه الطريقة، ودوماً أتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، ويكون تركيزي هو مشاهدة ما قدمته في المباراة التي لعبتها، والتعلم من أخطائي، ثم أغلق ملف هذه المباراة، وأبدأ في التفكير في المباراة التالية، سواء لعبت بإجادة أو أخفقت في المباراة السابقة».

وواصل حديثه: «أرى أنه عندما أنظر إلى أنني أخوض أول موسم لي في دوري أدنوك للمحترفين، قد يكون المستوى الذي قدمته مقبولاً بالنسبة لي، خصوصاً أنني كما ذكرت لم أقصر وحاولت أن أسهم مع زملائي في قيادة الفريق إلى تحقيق الانتصارات، ولكن الظروف لم تساعدنا وهي أمور تحدث بشكل عادي لأي فريق في العالم، والأهم أن نستعد للموسم المقبل بشكل أفضل، وأن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها».

وزاد بقوله: «الجزيرة فريق كبير ويتميز بقدرته على العودة سريعاً، ولاشك أن النادي بدأ مبكراً في التفكير للموسم المقبل، والعمل على تجهيز الفريق للظهور بأفضل مستوى في الموسم الجديد».

أما بالنسبة إلى احتياجات الجزيرة للعودة للمنافسة على الألقاب، فقال: «أعتقد أن هذا الأمر ليس من اختصاصي، أنا لاعب فقط في الفريق أؤدي مهمتي والأدوار المطلوبة مني، بينما هناك إدارة في النادي لديها رؤيتها وتعلم تماماً ما هي احتياجات الفريق لتعديل نتائجه إلى الأفضل».

ورداً على سؤال حول استمراره مع الجزيرة في الموسم المقبل، قال: «عقدي مستمر مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل، ومن جانبي أنا سعيد جداً هنا، وأتمنى دون شك أن أواصل مسيرتي مع الفريق، خصوصاً أنه لم يتحدث معي أحد بشأن مستقبلي لأن عقدي مستمر فعلياً».

الكونغولي نيسكينز كيبانو:

• نتائج الفريق لم تخدم الجميع داخل النادي مدربين ولاعبين.

• الطموحات والتوقعات داخل الفريق كانت أعلى من النتائج.

• الجزيرة فريق كبير، ويتميز بقدرته على العودة سريعاً.

• لم يتحدث معي أحد بشأن مستقبلي لأن عقدي مستمر فعلياً.

كيبانو في سطور

• 32 عاماً.

• وسط مدافع.

• الطول 172 والوزن 77 كلغم.

• شارك مع الجزيرة في الموسم المنصرم 2023-2024 في 26 مباراة، منها 24 أساسياً بزمن لعب بلغ 1964 دقيقة.