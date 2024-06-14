الهيئة العامة للرياضة تطلق المشروع التحولي "الإمارات وجهة الفعاليات الرياضية"

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق المشروع التحولي "الإمارات وجهة الفعاليات الرياضية" بهدف تحقيق زيادة بنسبة 25% في عدد الفعاليات الرياضية الدولية والوطنية التي تقام في الإمارات ولتعزيز الرياضة المجتمعية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص لرعاية الفعاليات الرياضية في الدولة، وذلك في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031 ليكون المجتمع الإماراتي حاضن وممكن للجميع على الصعيد الرياضي بما يساهم في جعله المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً.

وقال غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: "يهدف المشروع إلى زيادة نسبة إقامة الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات من خلال إبراز الخدمات والمنشآت الرياضية المتقدمة والمزايا التي تساهم في تنفيذ الفعاليات الرياضية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة، وحداثة المرافق الرياضية، والتي جعلت الدولة محطة رئيسية للعديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى مما يعزز تنمية الحراك الرياضي في الدولة، ويعمل على تحقيق المستهدف الوطني بزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 0.5% في عام 2031. وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، تسعى الهيئة بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات الرياضية بالدولة لدعم هذا المشروع لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رياضية عالمية، بما يسهم في تعزيز السمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة عالمياً".