منصور بن محمد يشيد بأداء أندية دبي المتميز في موسم 2024-2023

ثمّن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الدعم اللامحدود لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقطاع الرياضي في دبي، وإشادة سموّه بالأداء المتميز لأندية دبي خلال الموسم الرياضي 2023-2024، الذي انتهى بتتويج نادي الوصل بثنائية كأس صاحب السموّ رئيس الدولة، ولقب دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم، مؤكداً سموّه تطلع المجلس والمنظومة الرياضية في دبي لمزيد من الإنجازات على المستوى القاري.

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «سعداء بإشادة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأداء أندية دبي وتنافسها على جميع ألقاب الموسم في مختلف الرياضات، وتحقيقها الفوز بأهم الألقاب، وفي مقدمتها ثنائية كأس صاحب السموّ رئيس الدولة، ولقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إلى جانب فوز فريق كرة القدم في نادي شباب الأهلي بكأس سوبر الإمارات، ودرع السوبر الإماراتي - القطري، ومركز الوصيف في دوري أدنوك للمحترفين، وتأهل النصر إلى نهائي كأس صاحب السموّ رئيس الدولة لكرة القدم، وغيرها من الإنجازات التي ما كانت لتتحقق لولا دعم ورعاية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ودعمه لعمل مجلس دبي الرياضي، وكذلك توجيه سموّه بتشييد استاد جديد لكل من نادي شباب الأهلي ونادي الوصل، وفق أحدث المواصفات العالمية، كإضافة مهمة للمشهدين الحضري والرياضي في دبي».

وأضاف سموّه: «تحتل أندية دبي جزءاً أساسياً من دعم القيادة الرشيدة، ومن عمل مجلس دبي الرياضي الذي يعمل على تطوير منظومة العمل على مستوى نتائج الفرق، وأيضاً على مستوى جودة العمل الإداري، والاستثمار الأمثل للموارد، وكذلك على مستوى قطاعات الأكاديميات واستقطاب الموهوبين وتطويرهم والاستثمار، وغيرها، ونشيد بالنتائج التي تحققت خلال الموسم الرياضي 2023-2024 على مستوى مختلف الرياضات والفئات التي رصدها المجلس في تقرير الأداء، الذي صدر في ختام الموسم الرياضي، ومع تقديرنا للإنجازات التي تحققت، فإننا نطمح إلى تحقيق المزيد بما يتناسب مع دعم القيادة الرشيدة والإمكانات المتوافرة».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، الذي عقد في مقر المجلس برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، وأعضاء المجلس: مريم الحمادي، وهالة بدري، وموزة المري، وجمال المري، وأمين عام المجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة.

دراسة جديدة للأثر الاقتصادي للرياضة

وثمّن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في تنظيم الفعاليات الرياضية والاستثمار في مختلف مجالات العمل الرياضي، ومن بينها قطاع الأكاديميات، وغيرها من المجالات التي أسهمت في نمو القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي، واستقطاب شركات جديدة وفتح أبواب عمل لآلاف العاملين في مختلف مجالات العمل الرياضي. جاء ذلك خلال اطلاع سموّه على دراسة الأثر الاقتصادي للرياضة في دبي، التي أظهرت النمو الذي تحقق في هذا المجال، حيث بلغ إسهام الرياضة في الناتج المحلي لدبي في دراسة عام 2014 مبلغ ستة مليارات درهم، وارتفعت القيمة في دراسة عام 2016 لتصل إلى سبعة مليارات درهم، ثم واصلت الارتفاع لتبلغ في دراسة عام 2018 إلى 8.5 مليارات درهم، كما بلغ المبلغ تسعة مليارات درهم سنوياً في الدراسة التي أجراها المجلس عام 2022، وجميع الدراسات والأرقام الصادرة عنها تم إجراؤها من قِبل بيوت خبرة عالمية. ووجّه سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي، بإجراء دراسة جديدة للأثر الاقتصادي للرياضة، يتم تنفيذها هذا العام لقياس النمو الذي تحقق في هذا المجال.

زيادة استقطاب الموهوبين

استعرض الاجتماع تقرير الأداء تنفيذاً لسياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية بدبي للفترة 2023-2033، التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً لاكتشاف الموهوبين رياضياً واستقطابهم، حيث تتواصل المبادرات والبرامج التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، من أجل استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وبالتعاون مع مختلف الجهات. واطلع مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، على تقرير لجنة المرأة والرياضة الذي تضمن أرقاماً وبيانات عن حجم التطوّر والنمو الذي تشهده رياضة المرأة في دبي، وجهود مجلس دبي الرياضي للإسهام في «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ودعم رؤية مؤسسة دبي للمرأة بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً للمدن الصديقة للمرأة.

منصور بن محمد:

. مجلس دبي الرياضي يعمل على تطوير منظومة العمل على مستوى النتائج والعمل الإداري، والاستثمار الأمثل للموارد.