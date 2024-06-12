أخبار سريعة..

مانشستر سيتي أعلى قيمة سوقية في «يورو 2024»

تصدر ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، قائمة أكثر الأندية الأوروبية تمثيلاً بلاعبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل. ويمثل الناديان 13 لاعباً لكل منهما مع منتخبات «يورو 2024»، وهو أكبر عدد من اللاعبين ينتمون إلى ناد واحد في البطولة. ووفق عدد اللاعبين المقدم من كل نادي، قدم موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في إحصاءات اللاعبين والأندية، قائمة بأكثر لاعبي هذه الأندية المشاركين في «يورو 2024» قيمة سوقية، وتصدر فيها مانشستر سيتي الترتيب العام منفرداً بإجمالي 826 مليون يورو.

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