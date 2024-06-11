بعد موسم واحد.. بني ياس يستغني عن خدمات ميلانيتش

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم بصورة مفاجئة عن إنهاء علاقتها مع المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش بعد موسم واحد فقط قضاه مع «السماوي» على الرغم من نجاحه في الجولات الأخيرة بضمان بقاء الفريق بين أندية دوري أدنوك للمحترفين باحتلاله المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وقال النادي في بيان صحافي عبر تطبيق «إكس»: «نادي بني ياس يشكر المدرب داركو ميلانيتش على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم 2023-2024 متمنين له ولجهازه الفني التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة».

يُذكر أن بني ياس كان قد تعاقد مع ميلانيتش لمدة موسم واحد فقط، إلا أن الإدارة لم تجدد العقد إذ تبحث عن جهاز فني جديد يكون على قدر التطلعات الفنية وإعادة «السماوي» إلى دائرة المنافسة.