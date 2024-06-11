المصري محمد كشك مدرباً لـ "يد الشارقة"

تعاقد نادي الشارقة الرياضي مع المدرب المصري محمد سمير كشك، لقيادة فريق رجال كرة اليد للموسم المقبل 2024-2025، خلفاً للمدرب التونسي سامي السعيدي.

وجاء اختيار إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، للدولي المصري محمد كشك، الذي سبق له اللعب لقلعة الملك الشرقاوي، خلال الفترة من 2006 إلى 2010 وحقق مع رجال الشارقة لقبين لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، وكأس الاتحاد مرتين، وهو صاحب مسيرة ناجحة لاعباً، لم تخلُ من الإنجازات الدولية والمحلية، مع منتخب مصر لكرة اليد وأندية القمة بالدوري المصري والإماراتي والسعودي.

كما تولى مسؤولية القيادة الفنية لأندية بالإمارات والسعودية، قبل أن تضع الإدارة الشرقاوية ثقتها به ضمن مشروع كرة اليد الشرقاوية، الذي يسيطر على الألقاب المحلية آخر 8 مواسم.

ويذكر أن فريق رجال الشارقة لكرة اليد، اختتم الموسم بحصد 5 ألقاب هي الدوري العام وكأس الاتحاد وكأس السوبر وكأس الإمارات، ولقب خارجي كأس السوبر الإماراتي البحريني.