الأبيض يبحث عن فوز سادس وعلامة كاملة

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عند التاسعة من مساء اليوم، نظيره البحريني في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثامنة، وذلك على استاد زعبيل بنادي الوصل، ويديرها طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ.

ويخوض منتخب الإمارات هذه المواجهة وهو يتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة «15 نقطة»، وقد ضمن التأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وكذلك التأهل لنهائيات كأس آسيا، وهو ما ينطبق أيضاً على المنتخب البحريني صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويسعى «الأبيض» إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، وإنهاء هذه المرحلة من التصفيات بالدرجة نفسها من التميز، قبل بدء المرحلة الثالثة في مشوار التصفيات لكأس العالم، ومن المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 5 سبتمبر 2024 إلى 10 يونيو 2025.

وتأتي هذه المباراة بعد الفوز الكبير الذي حققه منتخب الإمارات على نظيره النيبالي بنتيجة 4-صفر، يوم الخميس الماضي بمدينة الدمام، وقدم فيه لاعبو المنتخب الوطني عرضاً قوياً بتشكيلة غلبت عليها عناصر الشباب، استطاع بها البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب النزول بمتوسط أعمار اللاعبين إلى 24.6 سنة قبل المرحلة الحاسمة من التصفيات.

وكان منتخب الإمارات قد فاز في مباراة الدور الأول على نظيره البحريني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالمنامة في نوفمبر من العام الماضي.

وأجرى المنتخب أمس تدريبه الختامي على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو على اختيار التشكيلة المناسبة التي يخوض بها مباراة اليوم، والتي ينتظر أن تشهد تغييرات طفيفة تتمثل في مشاركة بعض العناصر التي لم تشارك في مباراة نيبال الأخيرة، بجانب عودة المهاجم الشاب سلطان عادل الذي غاب عن مباراة نيبال بسبب تراكم الإنذارات.

. المنتخب الوطني ضمن التأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وكذلك التأهل لنهائيات كأس آسيا.