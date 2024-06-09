منتخب الإمارات يختتم استعداداته غداً لمواجهة البحرين في التصفيات المزدوجة

يختتم منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم غداً استعداداته لمواجهة نظيره البحريني بعد غدٍ الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء على استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثامنة بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم 2026، وآسيا 2027.

ويتدرب لاعبو المنتخب الوطني عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد في نادي ضباط شرطة دبي.. على أن يعقد غداً عند الساعة 12 ظهراً المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبين في قاعة المؤتمرات الصحفية الملحقة باستاد زعبيل بنادي الوصل للكشف عن آخر استعداداتهما للمباراة.

وضمن منتخب الإمارات الوطني تأهله إلى نهائيات آسيا 2027 والمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 بعد نتائج مميزة قادته إلى صدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة قبل مباراته الأخيرة الثلاثاء أمام شقيقه البحريني.

وعاد منتخب الإمارات بفوز كبير بأربعة أهداف دون رد في الجولة الخامسة أخيراً أمام منتخب نيبال والتي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.