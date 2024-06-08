الحسوني أولى صفقات عجمان للموسم الجديد

أتم نادي عجمان، اتفاقه مع لاعب خط الوسط الدولي المغربي أيمن الحسوني، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وتواجد الحسوني في نادي عجمان اليوم السبت لإجراء الكشف الطبي، والتوقيع على العقد، بعد أن رحل عن نادي معيذر القطري، الذي هبط هذا الموسم لدوري الدرجة الثانية.

وكان الحسوني قد انضم لصفوف نادي معيذر القطري في صيف 2023 قادما من الوداد المغربي، وشارك معه في 21 مباراة بالدوري القطري في الموسم المنصرم، ساهم خلالها بـ 7 أهداف، اذ سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وسبق للحسوني أن تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد، كما سبق له اللعب مع نادي أولمبيك خريبكة.

يذكر ان عقود ثلاثة من لاعبي عجمان انتهت مع ختام الموسم الجاري، وهم المغربي وليد أزارو، والبحريني علي مدن بعد انتهاء فترة إعارته والبرازيلي دودو.