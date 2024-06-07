أناتولي وأحمد خليل يقودان البطائح للفوز على العين

حقق فريق البطائح فوزاً تاريخياً على حساب مضيفه العين بنتيجة 2-0، اليوم، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وسجل "الراقي" الهدف الأول عن طريق الكاميروني أناتولي بيرتراند في الدقيقة 32 بكرة رأسية اكتفى حارس العين محمد بوسندة بمشاهدتها وهي تستقر في شباكه.

وكافح لاعبو العين لتفادي الخسارة، لكن محاولاتهم فشلت في الوصول إلى النهاية السعيدة، بينما رمى الضيوف بثقلهم هجومياً وعززوا النتيجة بهدف ثان لأحمد خليل من كرة ثابتة في الدقيقة 89. ورفع البطائح رصيده إلى 37 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع في ترتيب الدوري، فيما تجمدت نقاط "الزعيم" عند 45 في المركز الثالث.

ودخلت الحكمة روضة المنصوري التي أدارت اللقاء التاريخ بإشهارها أول بطاقة حمراء في تاريخ إدارتها لمباريات الرجال في كرة القدم، حيث كانت البطاقة الحمراء من نصيب لاعب العين هاليرو ساركي في الدقيقة 71، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.