أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»، في خطوة رائدة نحو مواصلة التميّز والابتكار، وترسيخ ريادة الدولة على خريطة الرياضة العالمية، حيث تقام المنافسات على مدار خمس جولات بالنسخة الأولى لموسم 2024 في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، بمشاركة مختلف الفئات العمرية (من 4 إلى أكثر من 30 عاماً)، على جوائز قدرها 1.5 مليون درهم.

وجاء الإعلان عن البطولة خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد، أمس، في «قاعة المارينا» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بحضور رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة «مبادلة للاستثمار»، منصور الكتبي، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة «كوادر»، بشرى الشحي، والرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة أبوظبي للإعلام، الدكتور عبدالرحيم النعيمي.

وأعرب الهاشمي في كلمته عن الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهما المتواصل للمنظومة الرياضية، وحرصهما الدائم على توفير كل المقومات لبناء جيل من الأبطال، يملك القدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات وحصد الألقاب والجوائز وترسيخ مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية.

وأشار الهاشمي إلى أن إطلاق البطولة يُعدّ إنجازاً آخر يُضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققتها الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية، مؤكّداً أن ما وصلت إليه هذه الرياضة من نتائج وإنجازات مُشرّفة ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وأضاف: «تهدف (بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو) إلى مواصلة نشر ثقافة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي، وترسيخ قيمها النبيلة لدى مختلف الفئات، إضافةً إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية التي تسهم في إثراء وتنمية المجتمع».

من جانبه، قال عارف العواني: «بطولة مهمة تُضاف إلى أجندة فعاليات هذه الرياضة الزاخرة بالبطولات المحلية والعالمية، تهدف إلى تحقيق تطلعات عشاق رياضة الجوجيتسو، استكمالاً لمسيرة الإنجازات».

وأضاف: «نفخر في مجلس أبوظبي الرياضي بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة الرائعة، مقدمين كل أوجه الدعم والمساندة، ومؤمنين بقدرة الاتحاد على إنجاح هذه البطولة والوصول بها إلى مصاف التميز والإبداع».

وتقام المنافسات على مدار خمس جولات لموسم 2024، وتشمل ثلاث جولات لفئة البدلة، وجولتين لفئة دون البدلة. وتَمنح البطولة للأندية واللاعبين المشاركين فرصة التنافس للفوز بالميداليات والجوائز النقدية، وصولاً إلى لقب البطولة والتتويج بالكأس في جولتها النهائية في شهر ديسمبر من العام الجاري، وفقاً لنظام تصنيف شامل يعتمد على أداء المنافسين ونتائج الأندية في جميع جولات البطولة.