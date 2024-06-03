«إيه سي ميلان» يعلن افتتاح أكاديميته الجديدة في دبي

أعلن نادي «إيه سي ميلان» الإيطالي افتتاح أكاديميته الجديدة في دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية بول بيست، لينضم إلى قائمة الأندية العالمية الكبرى التي تمتلك أكاديميات كروية خاصة في دبي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس وجورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي إيه سي ميلان، ومايكل أوتلي المدير التجاري للنادي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي والبرازيلي سيرجينهو نجم ميلان السابق وحسن علم الدين المدير العام لأكاديمية بول بيست.

ولفت جورجيو فورلاني إلى أهمية افتتاح أكاديمية نادي ميلان في مدينة دبي التي تحتل مكانة دولية مرموقة في عالم الرياضة وتستقطب أهم الأكاديميات والفعاليات الرياضية.

وقال إن نادي ميلان سيعمل من خلال الأكاديمية على نقل جماليات كرة القدم وعراقتها والإرث الكبير الذي يمثله النادي الذي يحتفل هذا العام بـ 125 عاما على تأسيسه إلى المواهب الكروية في دبي، متمنيا أن يكون حضور النادي فاعلًا ومؤثرًا لاستقطاب وتطوير الموهوبين لكرة القدم.

وأكد فورلاني أن «إيه سي ميلان» يعد النادي الإيطالي الأكثر دعماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، مع حوالي 2.5 مليون مشجع في الإمارات وحدها.

من جانبه أوضح سعيد حارب أن مجلس دبي الرياضي يعمل مع مختلف الأطراف لتحقيق استراتيجية اكتشاف وتطوير واستقطاب المواهب الرياضية التي تنسجم مع استراتيجية حكومة دبي لاستقطاب المواهب في جميع المجالات.