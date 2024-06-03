منصور بن محمد يتوّج أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأندية الفائزة في منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي اختتمت أمس، في نادي شباب الأهلي، وشهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً.

جرت مراسم التتويج باللقب وبالمراكز الأولى، بحضور عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، الفريق محمد المري، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد الظاهري، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، يوسف البطران، والأمين العام للاتحاد، فهد الشامسي، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية، وتوجت أندية العين والشارقة والوحدة بألقاب البطولة بفئاتها المختلفة، بعد منافسات قوية على مدار يومين.

نجاح كبير

وتقدّم يوسف البطران بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حضوره الكريم وتتويجه للفائزين.

كما تقدم بالشكر إلى نادي شباب الأهلي على استضافة البطولة وظهورها المشرّف، مؤكداً أن الأندية والأكاديميات تمثل جزءاً لا يتجزأ من منظومة نجاح رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وقال يوسف البطران: «النسخة السابعة من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو حققت نجاحاً غير مسبوق على الأصعدة كافة، واستقطبت مشاركة مئات اللاعبين من أكثر من 20 نادياً وأكاديمية على مستوى الدولة، وشهدت مستويات فنية عالية في فئاتها المختلفة، لاسيما فئتي الأشبال والناشئين، حيث قدّم اللاعبون أداءً مميزاً وعزيمة قوية، ما يترجم جهود الاتحاد والأندية في توفير بيئة مثالية تؤهل جيلاً واعداً من الأبطال القادرين على استكمال مسيرة الإنجازات للدولة على ساحات الجوجيتسو المختلفة».

ونجح نادي العين في تحقيق إنجاز مهم ضمن منافسات البطولة، محرزاً اللقب في فئة الأشبال (تحت 14 عاماً)، متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حلّ وصيفاً، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث. كما نجح نادي العين في إضافة لقب فئة الشباب إلى إنجازاته في البطولة، متفوقاً على بني ياس الوصيف والجزيرة الذي حل ثالثاً. ونجح أبطال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في حسم لقب فئة الناشئين تحت 16 عاماً، متفوقين على نادي بني ياس الوصيف، ونادي العين الذي حلّ ثالثاً. ونجح أبطال نادي الوحدة في الحفاظ على لقب فئة الكبار، متفوقين على ناديي العين وبني ياس اللذين حلّا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.