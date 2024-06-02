3 أندية تتقاسم ألقاب الدوري العام للكوميتيه

تقاسمت أندية شباب الأهلي، والشارقة الرياضي (للألعاب الفردية)، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المراكز الأولى في الدوري العام للكاراتيه (الكوميتيه) فرق جماعي لفئات الفتيات والأشبال والشباب والآنسات التي اختتمت أمس على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة للموسم 2023 - 2024.

شارك في هذه الجولة 7 فرق لأندية شباب الأهلي والشارقة الرياضي واتحاد كلباء والذيد والشارقة الرياضي للمرأة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وشرطة دبي.

وفاز نادي شباب الأهلي بدرعي فئتي الفتيات والآنسات، وفاز نادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) بدرع الدوري العام لفئة الأشبال، وفاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدرع الدوري العام لفئة الشباب.

حضر مراسم التتويج، المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، والخبيران محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، وهشام سري المدير الفني للاتحاد.