أطول مباراة في بطولة دبي الدولية للشطرنج.. استمرت 5 ساعات

شهدت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج المقامة حالياً بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، أطول مباراة امتدت إلى 5 ساعات بعد أن وصلت إلى 129 نقلة، وانتهت بالتعادل بين الأذربيجانية جوناي محمدزادة والسريلانكي رانيندو ديلشان على الطاولة 18، فيما حافظ الأذربيجاني مرادلي محمد على صدارته البطولة، بعد الجولة السادسة، برصيد 5 نقاط، إثر تعادله على الطاولة الأولى أمام منافسه التركي ياجيز كان الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط ونصف، إلى جانب 6 لاعبين آخرين بالرصيد نفسه من النقاط، وهم الثلاثي الهندي أرونياك، وإنيان، وسادهواني، بالإضافة إلى الصربي فيليمير إيفيتش، والإيراني موفاهد سينا.

وأسفرت بقية النتائج على الطاولات الأولى عن فوز سادهواني على مواطنه سيتورمان، والصربي فيلمير على الصيني بانج تاو، والإيراني موفاهد سينا على الكازخستاني رينات جومباييف.

ويلتقي في الجولة السابعة على الطاولة الأولى، مرادلي "المتصدر" مع الهندي أرونياك، فيما يدخل الرباعي في مواجهات فض الاشتباك بالتساوي في النقاط 4.5 نقطة، حيث يلتقي الهندي سادهواني مع التركي ياجيز كان، والهندي إنيان مع الصربي فيلمير، والإيراني موفاهد مع فاخيدوف.

وضمن منافسات بطولة الفئة الثانية تحت 2300 نقطة، تقدم الإماراتي أحمد فريد للمركز الأول مناصفة مع الليبي يوسف الحصادي برصيد 5.5 نقطة بعد فوزه على زميله سيف أحمد، في الجولة السادسة، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها أحمد فريد للصدارة من بداية البطولة، فيما تعادل الحصادي مع الكازاخستاني تميروف بخيت، وتشهد الجولة السابعة مواجهة القمة بين فريد والحصادي مع الاقتراب من نهاية البطولة التي تقام من 9 جولات، وتلتقي الهندية باندي سريشتي مواطنها فشال، وتميروف بخيت مع مانع الكثيري، بحثا عن اللحاق بركب الصدارة بعد ابتعاد الرباعي بفارق نصف نقطة.