تعرف إلى أول قائمة للأولمبي بعد الإخفاق في كأس آسيا 2024

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الإمارات لكرة القدم على منصة" إكس " اختيار قائمة جديدة للمنتخب ضمت 34 لاعبا وذلك استعدادا لخوض تجمع داخلي في مدينة العين اعتبارا من يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى 11 الجاري وذلك تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

ويعد التجمع المرتقب بقيادة المدرب الأور وغوياني مارسيلو برولي، أول تجمع للمنتخب الأولمبي عقب الإخفاق الأخير الذي صاحب مشاركته في كأس آسيا 2024 تحت 23 عاما التي أقيمت في الدوحة، التي ودع المنتخب منافستها مبكرا دون أي رصيد من النقاط واحتل المركز الأخير في مجموعته بعدما خسر في ثلاث مباريات أمام من منتخبات كل من كوريا الجنوبية واليابان والصين.

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين : حمد المقبالي وسعيد المقدمي ومحمد عبد الله ومرزوق البدواوي ومبارك بني زامه ومنصور المنهالي وأحمد البلوشي وخميس المنصوري وأحمد مال الله وعلي طاهر وزايد خميس وعبد الله خالد وعبد الله خيري وعلي كريم ومحمد اليماحي وسالم الحمادي ومطر الشامسي وسيف المنهالي ومحمد الخوري وعبد الله أحمد ومنصور البدواوي ومحمد الوافي وعلي عبد العزيز وضاري فهد ومحمد الحمادي وخليفة خميس وربيع البلوشي وبدر السويدي وسيف سالم وعبد الله الجنيبي ويوسف عبده وعلي المعمري ومايد الكاس ومنصور سعيد.

وشهدت القائمة بعض التغييرات بضم بعض الوجوه واستبعاد بعض العناصر التي شاركت مع المنتخب في كأس آسيا الأخيرة كما أن بعض العناصر تم تصعيدها للمنتخب الأول مثل لاعبي شباب الأهلي محمد يوسف عتيق ومحمد جمعة المنصوري كما أن القائمة شهدت عودة لاعبي المنتخب الأول سلطان عادل وبدر ناصر وحارب عبد الله وزايد سلطان وعبد الله حمد المنهالي وخالد توحيد إلى صفوف المنتخب الأول مجددا.