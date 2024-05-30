«إكسبو دبي» تستضيف أول دوري محترف لـ «السلة الأميركية»

وقّعت «مدينة إكسبو دبي» اتفاقية مع شراكة مع «إن.بي.إكس.إل»، لاحتضان أول دوري محترف مستقل لكرة السلة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ويضم نخبة من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، لتصبح المدينة وجهة لمباريات الدوري في الإمارات، ومنحها حقوق التسمية لأحد الفرق الأربعة التي تمثل دبي في البطولة مع افتتاح الموسم 2025. وستكشف «مدينة إكسبو دبي» في الخامس من أكتوبر المقبل عن اسم فريقها وشعاره واللاعبين الرئيسين والجدول الزمني للدورة إلى جانب الفرق الأخرى، وذلك خلال حفل خاص يشمل أنشطة ممتعة لكرة السلة، وفرصة للجماهير للقاء اللاعبين.