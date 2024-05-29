شباب الأهلي بطلاً لكأس الشباب تحت 19 سنة

تُوّج فريق شباب الأهلي ببطولة كأس الشباب تحت 19 سنة، بعد تغلبه على فريق نادي العين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت، أول من أمس، على استاد بني ياس بالشامخة.

سجل هدف الفوز لشباب الأهلي اللاعب دريسا كوليبالي في الدقيقة 71.

وقام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات، فهد الحوسني، بتتويج الجهازين الفني والإداري ولاعبي شباب الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

استهل شباب الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على الشارقة في الدور ربع النهائي بنتيجة (3-صفر)، وتخطى الوحدة في الدور نصف النهائي بنتيجة (2–1).