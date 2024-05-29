عناق عيناوي - وصلاوي في «قمة الأبطال»

يستضيف العين الفائز، أخيراً، بلقب دوري أبطال آسيا عند التاسعة من مساء اليوم، فريق الوصل الحاصل على ثنائية كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وذلك على استاد هزاع بن زايد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 من دوري المحترفين، وهو اللقاء الذي سيكون بمثابة فرصة أمام الجماهير للاحتفاء بالفريقين.

وكان أصحاب الأرض قد حصلوا على إجازة ليومين عقب التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم، الذي جاء على حساب يوكوهاما الياباني، ولاتزال فرحة الفوز تسيطر على النادي وجماهيره، ويتوقع أن تشهد المواجهة إراحة معظم اللاعبين الأساسيين، وإتاحة الفرصة أمام البدلاء.

بدوره، يعيش الضيوف فرحة العودة إلى منصات التتويج التي انتظروها طويلاً بعد غياب 17 عاماً، إذ حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس في موسم تألق فيه جميع عناصر الفريق، وحقق فيه المدرب ميلوش بأفكاره التكتيكية، ما عجز عنه من سبقه، ومن المرجح أيضاً أن يحصل التشكيل الأساسي لفريق الوصل على راحة في مباراة اليوم، وأن يفتح مدرب الفريق باب المشاركة أمام البدلاء.

وضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ13 من المسابقة، يستقبل فريق الإمارات الساعي للهرب من دوامة الهبوط عند الساعة 06:15 من عصر اليوم ضيفه البطائح، في مواجهة لا بديل فيها أمام «الصقور» عن الانتصار، إذا ما أرادوا الحفاظ على آمالهم في البقاء.

وفي التوقيت نفسه، يستقبل عجمان ضيفه بني ياس على استاد راشد بن سعيد، وهي المباراة التي تشهد لقاء عاطفياً، إذ سيواجه مدرب عجمان الروماني دانيال أيسايلا فريقه السابق، في حين سيغيب مهاجم بني ياس بريستيج مبونغو عن اللقاء تنفيذاً لشرط الإعارة التي كان قد انتقل بموجبها من صفوف «البرتقالي» إلى «السماوي».

وستكون المواجهة الرابعة التي ستقام عند التاسعة مساءً بين حتا وشباب الأهلي بمثابة تأدية الواجب، إذ هبط حتا رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، فيما خسر شباب الأهلي فرصة الدفاع عن لقبه، وهو ما سيجعل من المواجهة فرصة أمام المدربين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين البدلاء.