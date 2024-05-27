كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق السبت من نادي شباب الأهلي

تنطلق فعاليات النسخة السابعة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو بنادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة مختلف الأندية المحلية ونخبة من الأبطال المصنفين على مستوى الدولة.

وتقام البطولة، التي يتخطى مجموع جوائزها مليون درهم، على مدار يومي السبت والأحد 1 و2 يونيو 2024، وتستقطب مشاركة لافتة من مختلف الأندية وأبرز أبطال الجوجيتسو في الدولة، في ظل ما تتمتع به من مكانة مميزة ضمن أجندة البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتشهد البطولة منافسات قوية في فئات الكبار، والشباب (تحت 18 عاماً) والناشئين (تحت 16 عاماً)، والأشبال (تحت 14 عاماً)، حيث يقدّم اللاعبين أقصى إمكاناتهم، ويبذلون جهودا مضاعفة لاعتلاء منصة التتويج والفوز باللقب.

ويتصدر كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بجانب بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس أم الإمارات للجوجيتسو، قائمة البطولات المحلية التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوب اللاعبين.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو «اتخذت بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو منذ انطلاقها مكانة مميزة في أجندة الموسم الرياضي المحلي، ولعبت دوراً كبيراً في تعزيز المنافسة بين اللاعبين والأندية المحلية، مما جعلها محطة مهمة لتسليط الضوء على المواهب الجديدة، ودفع اللاعبين قدماً نحو تطوير مستوياتهم بهدف الانضمام لصفوف منتخبنا الوطني وتمثيل الدولة في الاستحقاقات القارية والعالمية».

وأضاف «نحرص في اتحاد الإمارات للجوجيتسو على أن تواكب جميع بطولاتنا أعلى المعايير الفنية والتنظيمية وتقدم أجواء تنافسية للاعبين، ما يحفزهم على تقديم نزالات قوية وعروض مهارية مميزة. وتعتمد البطولة نظام المنافسة وفق فئات الأوزان بغض النظر عن مستوى أحزمة المتنافسين، على غرار البطولات المعتمدة لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، الأمر الذي يسمح للاعبين بخوض النزالات وسط أجواء تضاهي البطولات العالمية».