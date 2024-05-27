دبي تستضيف 40 فعالية رياضية في شهر يونيو

تنظم دبي خلال شهر يونيو المقبل، أكثر من 40 فعالية رياضية متنوعة، محلية ودولية، تنافسية ومجتمعية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع في مختلف مناطق دبي.

ويتصدر دوري أبطال آسيا لكرة السلة الفعاليات الدولية التي تقام الشهر المقبل، حيث تستضيف منافساته صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بمنطقة الممزر خلال الفترة من 9 إلى 24 يونيو المقبل، ويشارك فيها نادي شباب الأهلي إلى جانب 8 أندية أخرى.

كما تقام خلال شهر يونيو بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يومي الأول والثاني من يونيو في نادي شباب الأهلي بمنطقة النهدة.

وتحتفل دبي باليوم العالمي للدراجات الهوائية، الذي يوافق الثاني من يونيو من كل عام، من خلال إقامة سباق الدراجات الهوائية المجتمعي في مضمار الدراجات الهوائية بحديقة دبي للاستثمار، وسباق بلاتون للدراجات الهوائية في "دي إكس بايك" بمنطقة ند الشبا.

وتقام بطولة "إف سي سي" للملاكمة في الأول من يونيو أيضا، بنادي "إف سي سي" بمنطقة القوز الصناعية، ويشارك فيها 28 ملاكما من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي 6 بطولات دولية ومحلية هي كأس الأبطال للسباحة في الأول من يونيو، وكأس القراصنة للغوص يوم 4 يونيو، وبطولة هاميلتون أكواتيكس للسباحة يوم 8 يونيو، وبطولة السباحة التطويرية المفتوحة يومي 15 و16 يونيو، وبطولة السباحة الصيفية يومي 22 و23 يونيو، وبطولة دانيستي للجمباز في الأيام الأخيرة من الشهر المقبل.

وتستضيف قاعة سكي دبي في مول الإمارات بطولة جبال الألب للتزلج للمدارس يومي 8 و9 يونيو، بينما تقام بطولة الأساطير للملاكمة في فندق "جي دبليو ماريوت ماركيز " على شارع الشيخ زايد، وبطولة البادل المجتمعية للمجلس الأوروبي للأعمال في نادي رالي بادل بمنطقة القوز 3.

وتقام بطولة الكريكت داخل الصالة المغطاة في نادي "يونايتد برو" الرياضي بمنطقة القوز، وبطولة الألعاب المختلطة لأصحاب الهمم في ملاعب عالم دبي للرياضة ضمن ألعاب مدارس دبي، وينطلق سباق قناة دبي للجري الليلي من أمام فندق بولمان بمنطقة الخليج التجاري على امتداد قناة دبي المائية يوم 29 يونيو.