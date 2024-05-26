نادي العين: المسؤولية تضاعفت بتمثيل الكرة الإماراتية في كأس العالم للأندية

تقدم مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة فوز فريق نادي العين بلقب بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه أمس على فريق يوكوهاما مارينوس الياباني 5-1 في إياب النهائي.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس الإدارة إن نادي العين على أعتاب مرحلة مهمة لتمثيل الكرة الإماراتية في بطولة العالم للأندية لكرة القدم 2025 بنظامها الجديد بمشاركة «32» فريقا في الولايات المتحدة، بجانب أندية كبيرة وعريقة أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وغيرها من الأندية المتأهلة، ويعد نادي العين آخر المتأهلين من الدول العربية لبطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، التي ستنطلق صيف 2025.

وأشار إلى أن الإنجاز المشرف لنادي العين في دوري أبطال آسيا يتوج الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة للدولة للرياضة والرياضيين، بجانب الدعم المعنوي الكبير من الجماهير الإماراتية وجماهير نادي العين للاعبين خلال مشوار الفريق في المرحلة الحالية من البطولة الآسيوية.

وثمن الدور الكبير للاعبين والجهازين الفني والإداري لإظهار المستوى الفني الجيد وتخطي عقبة الفريق الياباني بالإصرار والمسؤولية، للوصول إلى اللقب الثاني بكل جدارة واقتدار، ليؤكد فريق العين مرة جديدة في هذه البطولة قدرته على تحقيق الانتصارات وتخطي جميع التحديات للوصول إلى منصة التتويج، ورفع علم دولة الإمارات في منصة التتويج.