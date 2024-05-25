دوري أدنوك للمحترفين.. كلباء بـ10 لاعبين يتعادل مع بني ياس

أهدر بني ياس فرصة العودة بالنقاط الثلاث مع ملعب كلباء، واكتفى بالتعادل السلبي مع "النمور"، السبت، ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ولم يستفد "السماوي" من النقص العددي لأصحاب الأرض منذ الدقيقة 19 والتي شهدت طرد لاعب خط الوسط كايو إدواردو من قبل حكم الساحة أحمد عيسى درويش بعد تدخل عنيف ضد لاعب بني ياس سامويل سوزا.

وكانت الأفضلية في البداية لمصلحة اتحاد كلباء الذي دخل المواجهة بنشاط هجومي، وحصل على العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمنحه التقدم كان أبرزها انفراد سلطان عادل بالمرمى وأنقذها الحارس المتألق فهد الظنحاني.

وتوقع الكثيرون أن يستفيد "السماوي" من النقص العددي الذي حل بفريق كلباء، لكن ذلك لم يحدث وظلت الأفضلية على الصعيد الميداني لمصلحة "النمور" الذين كانوا قريبين من التسجيل إلا أنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة والزيادة العددية أمام المرمى.

وظلت الأمور على حالها حتى منتصف الحصة الثانية من المباراة والتي تحول بعدها اللعب لمصلحة بني ياس، وشهدت المباراة محاولات هجومية عدة خصوصا خلال الدقائق الـ10 الأخيرة والتي تألق فيها حمد المنصوري وأبعد العديد من الفرص التي هددت مرماه.