بمشاركة 200 لاعبا .. بطولة "دبي المفتوحة للشطرنج"تنطلق السبت

تنطلق في الخامسة مساءً السبت النسخة الرابعة والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، والتي يشارك بها 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة، من بينهم أكثر 80 لاعبا ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، والبالغة جوائزها الإجمالية 52 ألف دولار والمستمرة حتى الثاني من يونيو المقبل.



وتعد البطولة من أشهر البطولات الدولية ذات السمعة المميزة، وقد شكّلت محطة هامة لمجموعة من اللاعبين لعل أبرزهم البطل العالمي ماغنوس كارلسون، والتي كانت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في عام 2004 انطلاقته الحقيقية نحو لقب استاذ دولي كبير. وتعمل اللجنة المنظمة لهذه البطولة سنويًا على استقطاب خيرة اللاعبين العالميين لخلق أجواء منافسة قوية، وللمساهمة في تطوير اللاعبين الإماراتيين من فئة الشباب في ظل اقتراب الاستحقاق العالمي الأكبر في سبتمبر القادم وهو أولمبياد العالم للشطرنج في العاصمة الهنغارية بودابست.



وتقام البطولة بنظام الفئتان (A) و (B) بعد نجاح التجربة في العام الماضي. وقد تم توزيع اللاعبين في كلتا البطولتين بناءً على التصنيف العالمي للمشاركين. ويحضر في أعلى قائمة البطولة الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني تيمور رجابوف (2729)، يليه الهندي الأستاذ الدولي الكبير رانك سادهواني (2654) ، أما أعلى مصنفة الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية لو مايويا (2437).



تقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات، وزمن المباراةعبارة عن 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة. ويحضر الجانب الإماراتي بشكل كبير في تحكيم البطولة برئاسة مهدي عبدالرحيم، وبحضور مجموعة من الشباب الإماراتي الراغب في اكتساب الخبرة، في ظل حضور إماراتي دائم في المحافل الدولية على مستوى التحكيم.