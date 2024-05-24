وفد "رياضة المرأة" يسلم كليثم المطروشي رسالة تهنئة من "أم الإمارات" (صور)

زار وفد من اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نادي الثقة للمعاقين، لمقابلة كليثم عبيد المطروشي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي ومديرة فرع الفتيات، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة النادي، وسلمها رسالة تهنئة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بمناسبة فوزها بجائزة أبوظبي في دورتها الحادية عشرة، وذلك تقديراً لجهودها الملهمة وبصماتها الإيجابية في خدمة أصحاب الهمم.

وضمن الوفد عدد من عضوات مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وهن: خلود بوهارون، وموزة الشامسي، ووفاء الفوره الشامسي، وشيخة غانم الشامسي.

وجاءت نص رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي وجهتها إلى كليثم عبيد المطروشي، كالتالي: "أتقدم إليكِ بأجمل التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة فوزكِ المستحق بالدورة الحادية عشرة لجائزة أبوظبي، وهو تكريم صادف أهله. لقد ضربتِ أروع الأمثلة في خدمة الإنسان والسعي بإخلاص لما فيه سعادته ورفاهيته، وكانت إنجازاتكِ في مجال تمكين أصحاب الهمم وخاصة العنصر النسائي، محل اعتزاز أبناء وطنكِ ومجتمعكِ، خصوصاً وأنكِ تفانيت في خدمة شريحة عزيزة علينا جميعاً وعملتِ على تسهيل شؤونهم وتيسير أمورهم ليُسهموا مع أقرانهم في خدمة وطنهم. بارك الله جهودكِ ووفقكِ للمزيد من العطاء والإنجاز."

وحصلت سعادة كليثم عبيد المطروشي، على جائزة أبوظبي تقديراً لإسهاماتها النبيلة التي تعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات في مجال تمكين أصحاب الهمم، بعدما قدمت جهوداً كبيرة مجال حقوق الإنسان وتمكين أصحاب الهمم وخاصة العنصر النسائي وحققت إنجازات مهمة على المستويين المحلي والعالمي.