المطوع: التخلص من ضغط «الأمتار الأخيرة» وراء تألق دبا الحصن

أكد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، الدكتور محمد المطوع، أن «تألق دبا الحصن في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، يعود إلى نجاح الفريق في التخلص من ضغط الأمتار الأخيرة، الذي أثر سلباً في مواسم سابقة على الفريق». وبات دبا الحصن حالياً في حاجة إلى ثلاث نقاط فقط لنيل بطاقة الصعود الثانية إلى «المحترفين»، بعد أن حسم البطاقة الأولى مبكراً فريق العروبة، بطل دوري الدرجة الأولى. ويتنافس دبا الحصن بـ61 نقطة في المركز الثاني مع دبا الفجيرة على الصعود، لكن دبا الحصن تتبقى له مباراتان أمام يونايتد والتعاون، بينما لدبا الفجيرة الثالث بـ60 نقطة مباراة واحدة أمام الفجيرة.

وفي المواسم الماضية، عانى دبا الحصن خسارة فرصة الصعود في الجولات الأخيرة، كما حصل في الموسم الماضي الذي تأهل فيه فريقا حتا والإمارات.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»: «عانى الفريق سابقاً عدم قدرته على التخلص من الضغط النفسي الذي تشكله الجولات الأخيرة من الدوري، وقد سعينا لمعالجة هذا الأمر في الموسم الحالي، والاستفادة من عنصر الخبرة، بالنسبة للجهاز الإداري، وكذلك للجهاز الفني بقيادة المدرب طارق السيد، والاستعانة بلاعبين دوليين سابقين، إلى جانب التأهيل النفسي، والحفاظ على لاعبين مواطنين، والتعاقد مع لاعبين مقيمين مميزين، وإيصال رسالة منذ بداية الموسم إلى اللاعبين بأننا سننافس على أحد المراكز الخمسة الأولى، وذلك حتى لا يشعر اللاعبون بضغط الصراع على الصعود، وهو ما يجعلهم يخوضون المباريات بأريحية كبيرة». وتابع: «المباراتان المتبقيتان لنا بمثابة لقاءين نهائيين، وسنحرص على تحقيق العلامة الكاملة، رغم قوة الفريقين المنافسين».

وأضاف المطوع: «طموحنا التأهل الرسمي، وأن يتم ذلك من ملاعب دبي، كما حدث في الصعود الأول في فترة قبل الاحتراف في موسم 2004-2005». ويحل دبا الحصن ضيفاً على يونايتد بعد غد، في ملعب مدينة دبي الرياضية.