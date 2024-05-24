اليابان تستعيد صدارة مونديال أبوظبي للجودو

استعاد منتخب اليابان صدارة الترتيب لمنافسات الفردي في بطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، التي تختتم، اليوم، في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، بإقامة منافسات فئة الفرق المختلطة.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى سبع ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضيتين، وثلاث برونزيات، في ختام الجولة الرابعة، بمشاركة 137 لاعباً ولاعبة في أوزان تحت 90 كغم للرجال، وتحت 70 و78 كغم للسيدات.

وتقام اليوم منافسات «الفرق المختلطة» وسط تحدٍّ مرتقب على الصدارة بين اليابان وفرنسا.

وتوج المنتخب الياباني بالذهبية في ست نسخ سابقة منذ عام 2017، وجاء منتخب فرنسا ثانياً في آخر خمس نسخ على التوالي، إلا أن المنتخب الفرنسي انتزع الميدالية الذهبية على حساب منتخب اليابان في دورة الألعاب الأولمبية الماضية في طوكيو.

وأحرز الياباني جوكي تاجيما الميدالية الذهبية لفئة تحت 90 كغم للرجال، على حساب الصربي نيمانيا مايدوف الذي حصد الفضية، وذهبت البرونزية للإسباني تريستاني موسخيشفيلي والقيرغيزستاني إرلان شيروف، وتعد أول ميدالية لقيرغيزستان في تاريخ مشاركاتها في بطولات العالم.

وفي الفئة نفسها، أحرز اللبناني كارامنوب ساجايبوف أفضل النتائج العربية «حتى الآن» ببلوغ نصف النهائي، قبل أن يخسر مواجهة الميدالية البرونزية.

وحقق لاعب منتخبنا الوطني أرام غريغوريان الفوز في أول مواجهة أمام الروماني فلاد فيسان، ثم خسر في الدور التالي أمام البلجيكي سامي شوشي.

وقام بتتويج الفائزين في هذه الفئة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وكوليندا غرابار كيتاروفتيش، رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة.

وهيمنت فرنسا على وزن تحت 70 كغم للسيدات، بحصول بينو مارغاو على الذهبية، ومواطنتها ماري إيف جاي على الفضية، وذهبت البرونزية لليابانية شيهو تاناكا والروسية مادينا تايمازوفا.

وحققت الألمانية آنا ماريا الميدالية الذهبية في وزن تحت 78 كغم للسيدات، على حساب الإيطالية أليس بيلاندي التي نالت الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية إلى الفرنسية مادلين مالونغا والبريطانية إيما ريد.