سعيد جمعة: الروح الجماعية تمثّل 90% من قوة العين

قال مدافع فريق العين، سعيد جمعة، الذي يعد واحداً من بين خمسة لاعبين فقط مستمرين في تشكيلة «الزعيم» منذ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2016، الذي خسره العين أمام تشونبوك الكوري الجنوبي، إن مشوار العين في النسخة الحالية من البطولة القارية هو الأصعب مقارنة بالنهائي الماضي، وإنهم خلال مسيرتهم الحالية استطاعوا التأهل إلى المباراة النهائية، على حساب فريقين كبيرين، بحجم النصر والهلال السعوديين، مشيراً إلى أن العين قد لا يكون لديه لاعبون أصحاب جودة عالية، على غرار النصر والهلال، إلا أن الروح الجماعية تمثّل 90% من قوة «الزعيم».

وقال جمعة لـ«الإمارات اليوم»: «العين استحق الوصول إلى المباراة النهائية عطفاً على ما قدمه منذ بداية البطولة»، مضيفاً: «كل الترشيحات لتحقيق هذه البطولة كانت تصب في صالح نادي الهلال، وفي تقديري فإن تأهلنا للمباراة النهائية على حساب الهلال يعطينا دافعاً لتحقيق لقب هذه النسخة على حساب منافسنا يوكوهاما الياباني». ويستعد العين لمواجهة تاريخية أمام ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني غداً السبت، على استاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وخسر العين لقاء الذهاب في اليابان 1-2، ويتطلع للفوز بفارق هدفين لإعادة تكرار الفوز باللقب القاري الذي حققه لمرة واحدة، في تاريخ الكرة الإماراتية عام 2003. وكان سعيد جمعة مسجلاً في قائمة العين المحلية، لكنه خارج القائمة الآسيوية لنادي العين في نسخة 2016، وهي الحال ذاتها مع بندر الأحبابي، بينما شارك الحارس خالد عيسى، ولاعب المحور أحمد برمان، في التشكيل الأساس، في حين ظل الحارس الاحتياطي محمد بوسندة في قائمة الفريق القارية.

واعترف جمعة بأنه لم يستطع النوم بعد خسارة النهائي 2-3 في مجموعة المباراتين أمام الفريق الكوري الجنوبي في 2016. وقال: «كانت مشاعرنا مضطربة في ذلك اليوم، لأننا كنا على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق اللقب الآسيوي الثاني في تاريخ الفريق».

وواصل المدافع الذي شارك في مباراتي النصر والهلال في الرياض خلال النسخة الحالية: «لدينا الآن فرصة ثانية لتعويض ما حدث في تلك النسخة، بالنسبة لي أنا مستعد للتضحية بكل شيء، حتى ولو بقدمي، من أجل أن يحقق العين لقب هذه البطولة».

وقال سعيد جمعة، إنه جاهز للمشاركة في أي وظيفة يطلبها منه المدرب. وقال: «خلال مشوارنا الآسيوي الحالي شاركت في وظيفة المدافع الأيسر، بدلاً من إيريك جورجينس، وكنت جاهزاً للقيام بذلك الدور. من يرتدي قميص العين يجب أن يكون على قدر المسؤولية ويكون جاهزاً للمشاركة في أي مركز يحتاجه الفريق». وعاد اللاعب وتحدث عن مشوار فريقه في مرحلة خروج المغلوب، وأشار إلى أن الكثيرين استبعدوا إمكانية وصول العين إلى المباراة النهائية، مستندين في حكمهم إلى الأسماء ودكة الاحتياط التي تخلو من لاعبين أصحاب خبرة في البطولة القارية.

وقال: «في مواجهتي الهلال والنصر لعبنا حسب إمكاناتنا، ومدربنا الأرجنتيني هيرنان كريسبو عرف كيف يجهّزنا لخوض تلك المباريات، خصوصاً أن منافسينا خاضوا اللقاء بأسلوب مفتوح، بينما أغلقنا نحن المساحات وحافظنا على تقدّمنا، واستفدنا من سرعة اللاعب سفيان رحيمي».

الفريق يختتم تحضيراته.. ولابا يدخل خيارات المدرب

يضع فريق العين اللمسات الأخيرة على تشكيلته في الحصة الختامية التي سيؤديها مساء اليوم. وعلمت «الإمارات اليوم» أن المهاجم التوغولي، لابا كودجو، دخل خيارات المدرب هيرنان كريسبو، للمشاركة في اللقاء بعد غيابه عن مواجهتي ذهاب وإياب ربع ونصف النهائي، إضافة إلى ذهاب النهائي، في وقت لايزال فيه المدرب يواجه صعوبة في اختيار اللاعبين الأجانب الأربعة الآخرين، علماً بأن لاعب المحور، بارك يونج وو، يعد لاعباً آسيوياً، وفقاً للائحة البطولة، وليس من ضمن الأجانب الخمسة.