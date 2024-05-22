اليابان تتصدر منافسات مونديال الجودو في أبوظبي

تصدر المنتخب الياباني الترتيب العام لبطولة العالم للجودو أبوظبي 2024، برصيد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، مع وصول المنافسات إلى جولتها الثالثة، وهي البطولة التي تستضيف الإمارات نسختها الـ 37 في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية حتى 24 مايو الحالي.

تفوق الياباني ريوما تاناكا على مواطنه تاكيشي تاكيوكا، ليحصلا على الميداليتين الذهبية والفضية على التوالي في وزن تحت 66 كجم، وذهبت البرونزية لكل من الفنلندي لوكاس ساها، والجورجي فازها مارجفيلاشيفيلي.

وحصد هدايت حيدروف من أذربيجان الميدالية الذهبية لوزن تحت 73 كجم للرجال، والياباني تاتسوكي إشيهارا الفضية، وذهبت البرونزية للمنغولي أنخازايا لافارجال والسويسري نيلس ستمب.

وحققت الكورية ميمي هوه الميدالية الذهبية لوزن تحت 57 كجم للسيدات، والكندية كريستا ديجوتشي الفضية، وذهبت البرونزية لليابانية مومو تاماوكي والكندية جيسيكا كليمايت.

وتتواصل منافسات البطولة يوم غد الأربعاء بإقامة منافسات الرجال لوزن تحت 90 كجم، والسيدات لوزن تحت 70 و78 كجم.

ويخوض أرام غريغوريان لاعب منتخب الإمارات للجودو منافسات وزن تحت 90 كجم، بطموحات تحقيق نتيجة تعزز فرص حصوله على بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وحجز 5 لاعبين من منتخب الجودو "حتى الآن" مقاعدهم في الأولمبياد وهم نارمند بيان "وزن تحت 66 كجم"، وطلال شفيلي، "وزن تحت 81 كجم"، وظافر آرام "وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف "وزن فوق 100 كجم"، واللاعبة بشيرات خرودي "وزن تحت 52 كجم.