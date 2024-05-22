استاد زعبيل يستضيف لقاء الأبيض مع البحرين

اختار اتحاد كرة القدم، استاد زعبيل بنادي الوصل، لاستضافة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البحريني، المقررة عند الساعة التاسعة من مساء يوم 21 يونيو المقبل في ختام مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نقل مباراة المنتخب الوطني مع منتخب نيبال المقررة في السادس من يونيو المقبل إلى مدينة الدمام السعودية، لتقام على استاد الأمير محمد بن فهد. وعيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي طاقم تحكيم إيرانياً، لإدارة مباراة «الأبيض» مع نيبال بقيادة حيدري بيام «حكماً للساحة» وفرهاد مورافيجي «مساعداً أول» وفرهاد فرهادبور «مساعداً ثانياً» ومنير ثيروق من إندونيسيا «حكماً رابعاً».

وتم تعيين طاقم صيني لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع البحرين، بقيادة ما نينغ «للساحة» وزهو في «مساعداً أول» وزهانغ شينغ «مساعداً ثانياً» وليو مان من هونغ كونغ «حكماً رابعاً».