العين يبدأ التركيز على لقاء يوكوهاما.. «السيناريو المرعب» أكبر حافز

حوّل العين بوصلته باتجاه مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إذ ستجمعه، يوم السبت المقبل، مواجهة مهمة مع ضيفه فريق يوكوهاما الياباني في إياب الدور النهائي على استاد هزاع بن زايد، في وقت يتحفز فيه لاعبو «الزعيم» لتحقيق الانتصار، بهدف تفادي «السيناريو المرعب» الذي حدث الموسم الماضي، حينما وصل الفريق إلى ثلاثة نهائيات في بطولات محلية، لكنه خسرها كلها، وخرج من الموسم خالي الوفاض.

وسيدخل «الزعيم» معسكراً مغلقاً خلال الساعات المقبلة من أجل إبعاد اللاعبين عن الضغوط الجماهيرية، والحفاظ على تركيزهم، لخوض اللقاء المصيري الذي يحتاج فيه الفريق إلى الانتصار بهدفين نظيفين على الأقل، لضمان التتويج باللقب القاري للمرة الثانية بعد نسخة 2003، خصوصاً أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الياباني (2-1).

وارتفعت حالة اليقين لدى جماهير الفريق في قدرة فريقها على تحقيق اللقب الآسيوي، بعد الدافع المعنوي الذي تلقاه الفريق، نتيجة الانتصار على الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي»، إذ قدم اللاعبون الاحتياطيون التسعة الذين استعان بهم المدرب، أداء فوق المتوقع، وتمكنوا من الفوز بهدفين نظيفين، وهي النتيجة ذاتها التي يحلم الفريق بتحقيقها في مواجهة السبت المقبل.

وكان مدرب فريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، قد بدأ التركيز على إياب النهائي القاري منذ عودته من العاصمة اليابانية طوكيو، إذ استغل مواجهتي اتحاد كلباء والوحدة في دوري أدنوك للمحترفين، للتحضير لمواجهة الإياب، وذلك بمنح اللاعبين الأساسيين راحة، وإعطاء الفرصة للاحتياطيين، وتجهيز المصابين.

وخلال شهر أبريل، كان العين منافساً على جميع البطولات المحلية، لكنه ودعها تدريجياً بالخروج من كأس رئيس الدولة، والابتعاد عن سباق المنافسة على لقب الدوري، وخسارة نهائي كأس المحترفين، وهو ما جعل المدرب الأرجنتيني يفضل الاستفادة مما تبقى من مباريات الدوري المحلي، لتجهيز الفريق للنهائي الآسيوي.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المدرب سيستعين بخدمات الهداف الدولي التوغولي لابا كودجو في نهائي دوري أبطال آسيا، خصوصاً أن مستويات اللاعب في تراجع منذ إصابته، كما أن مشاركته في لقائي اتحاد كلباء والوحدة كانت دون مستوى التوقعات، إضافة إلى أن طريقة «المهاجم الوهمي» التي يعتمد عليها المدرب لاتزال تؤتي أُكلها وتحقق المطلوب.

من جانبه، أكد مدرب فريق العين، هرنان كريسبو، أن الانتصار بهدفين نظيفين خارج ملعبهم على فريق الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي» كان فوزاً مهماً بالنسبة لهم قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «الفوز في كرة القدم مهم جداً، وتنتظرنا الآن مباراة مهمة وتاريخية، ونتطلع إلى كتابة سطور جديدة في سجل إنجازات هذا النادي الكبير».

وعبّر المدرب عن سعادته بأداء الاحتياطيين، وقال: «الظهور القوي في مثل هذه المباريات للاعبين معظمهم تحت الـ21 سنة، وحرصهم على إظهار الشخصية والشجاعة بالصورة اللازمة، أمر جيد، والواقع يؤكد أننا في هذا التوقيت نحتاج إلى جهود الجميع».

حقيقة منح 2000 تذكرة لفريق يوكوهاما

علّق مصدر عيناوي على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن منح جماهير فريق يوكوهاما الياباني 2000 تذكرة في مدرجات استاد هزاع بن زايد، لمؤازرة فريقها في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام العين يوم السبت المقبل.

وأوضح المصدر لـ«الإمارات اليوم» أنه جرى التنسيق مع إدارة النادي الياباني بصورة مبكرة، ومنحها حصتها من التذاكر، وأن نادي العين يلتزم بلوائح الاتحاد الآسيوي بخصوص نسبة التذاكر.

وأفاد المصدر أن عدد المقاعد الممنوحة أقل بكثير من الرقم الذي جرى تداوله خلال الأيام الماضية، وأن الإدارة العيناوية تعي تماماً أحقية جماهيرها في مؤازرة الفريق من داخل الملعب.