دبي تطلق أول برنامج واقعي لاكتشاف مواهب الكريكت

تستضيف دبي أول برنامج تلفزيوني واقعي لاكتشاف المواهب الرياضية في رياضة الكريكت، الذي تنظمه مؤسسة (واي إس سي إي) التي يملكها أسطورة الكريكت يوفراج سينغ، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة إس إس إف، ويتم فيه استعراض مهارات المواهب الرياضية الشابة من منطقة الشرق الأوسط واختيار الأفضل من بينهم لضمهم إلى أقوى فرق الكريكت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أسطورة الكريكت الهندي يوفراج سينغ سفير كأس العالم للكريكت، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، بحضور مدرب فريق الإمارات للكريكت لالشاند سيتارام راجبوت، ونجم الكريكت الجنوب إفريقي عمران طاهر، والممثل الهندي الشهير رانفيجاي سينغ – ونجم الكريكت الباكستاني صبحان أحمد – وديفيد وايت رئيس دوري الكريكت (دي بي ورلد آي إل تي 20) ونجم الكريكت النيوزلندي السابق.

وقال خالد العور: «نعتز بأن تكون دبي ملتقى للمواهب في مختلف الرياضات حيث أطلقت الحكومة الرشيدة سياسة استقطاب المواهب في جميع مجالات الحياة ومن بينها المجالات الرياضية التي ساهم مجلس دبي الرياضي في تحقيق أهداف هذه السياسة، فخورين بأن نشهد المزيد من المبادرات والبرامج التي تستقطب المواهب في مختلف الرياضات ومن بينها الكريكت».

وأضاف: «دبي أصبحت مركزًا إقليميًا عالميًا في رياضة الكريكت فإلى جانب وجود مقر المجلس الدولي للكريت والاتحاد الآسيوي للكريكت في دبي، هناك أيضًا مباريات دولية تقام في دبي وتزداد شعبية هذه الرياضة وعدد ممارسيها ونحن سعداء أن نكون طرفًا داعمًا لهذه المبادرة التي تهدف إلى استقطاب المواهب في رياضة الكريكت وتقديم جيل جديد من النجوم الموهوبين الذين يساهمون في تطوير اللعبة ورفد منتخباتهم بالأداء المميز والتنافس على البطولات الإقليمية والعالمية».