العين يحسم «كلاسيكو أبوظبي» بـ 9 لاعبين احتياطيين

طمأن فريق العين جماهيره قبل مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام يوكوهاما الياباني المقررة يوم السبت المقبل، وذلك بعد انتصاره الثمين في «كلاسيكو أبوظبي» على مستضيفه الوحدة 2-صفر، أمس، على استاد آل نهيان ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وشهدت المواجهة منح مدرب فريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو فرصة المشاركة لتسعة من اللاعبين الاحتياطيين، بعد أن استبعد الأساسيين بغرض إراحتهم لخوض النهائي القاري، وكان البدلاء في الموعد إذ قدّموا مستويات جيدة.

وقصّ جوسنا أبيانفي شريط أهداف المواجهة في الدقيقة 23، فيما كانت نقطة التحوّل في اللقاء حينما تصدى حارس مرمى العين محمد بوسندة لركلة الجزاء التي سددها عمر خريبين (د 7+45)، وأضاف هاليرو ساركي هدف الاطمئنان للضيوف في الدقيقة 69. وبهذه النتيجة صعد «الزعيم» إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة، في حين تراجع «العنابي» إلى الترتيب الرابع، بعد أن تجمدت نقاطه عند 39.

وفي المواجهة التي أقيمت في التوقيت نفسه، تعادل البطائح مع حتا 1-1، وسجّل مدافع البطائح محمد أحمد هدفاً متأخراً في الدقيقة 7+90، ليجنب فريقه الخسارة أمام حتا الذي كان متقدماً بهدف نظيف منذ الدقيقة 25 بواسطة تشيسوم تشارلز، لكن الهدف أنقذ «الراقي» ليصل إثر ذلك إلى النقطة 28 في المركز التاسع، بينما أضاف «الإعصار» النقطة التاسعة في المركز الأخير.

• هدف متأخر ينقذ البطائح من الخسارة أمام حتا.

الجزيرة يصدم فريق الإمارات

تلقت مساعي فريق الإمارات في الهروب من دوامة الهبوط صدمة قوية بخسارته خارج ملعبه صفر-2 على يد الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد محمد بن زايد، وكانت شباك «الصقور» قد اهتزت بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة بواسطة أبوبكر كمارا، وعاد أصحاب الأرض وأضافوا الهدف الثاني عبر بورنو دي أوليفيرا (65)، لتتجمد نقاط الإمارات عند 14 في المركز قبل الأخير، بينما تقدم الجزيرة إلى المركز السابع برصيد 31 نقطة.

بدوره، مني خورفكان بهزيمة ثقيلة على ملعبه بنتيجة 1-3 على يد ضيفه الشارقة، في اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليدخل خورفكان «دوامة الشك»، إذ يحتل المركز الـ12 برصيد 21 نقطة من 24 مباراة، بينما لدى الإمارات 14 نقطة من 22 مباراة فقط، في حين تقدّم الشارقة إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

وكان الشارقة قد قصّ شريط أهداف اللقاء بواسطة لاعبه عثمان كمارا (46)، وعاد اللاعب نفسه وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه (51)، ووسّع زميله كايو لوكاس الفارق بالهدف الثالث (60)، بينما جاء هدف خورفكان عن طريق رافائيل انتونيو (77).