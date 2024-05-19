بيان شديد اللهجة من النصر عقب خسارة الكأس أمام الوصل

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر بيانا رسميا عبر حساباته الرسمية جاء فيه قرار هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في اتحاد كرة القدم، بشأن الاعتراض المقدم من نادي النصر على قرار حكم المباراة التي جمعت ناديي النصر والوصل في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ يوم الجمعة الماضي وذلك بخصوص طرد اللاعب موسى ندياي في بداية الشوط الثاني من المباراة.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "تلقينا اليوم قرار هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في اتحاد كرة القدم بشأن الاعتراض المقدم من نادي النصر على قرار حكم المباراة التي جمعت ناديي النصر والوصل في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 17/05/2024، وذلك بخصوص طرد لاعبنا/ موسى ندياي في بداية الشوط الثاني من المباراة".

وأضاف البيان: "حيث قررت الهيئة أن قرار الحكم كان خاطئاً، وقضت بإلغاء البطاقة الحمراء وكافة نتائجها سواء لجهة الإيقاف أو الغرامة المالية".

وتابع البيان: "في هذا الصدد، فإن نادي النصر يشكر الهيئة على قرارها الصائب، وفي ذات الوقت يعبر النادي عن استيائه الشديد من قرار الحكم الذي أخلّ بتوازن المباراة عندما أقصى أحد لاعبي النصر المهمين منها دون وجه حق، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على الحالة المعنوية للاعبين، وانعكس سلباً من الناحية الفنية على أداء الفريق الذي اضطر إلى لعب نصف مباراة بعشرة لاعبين فقط".

وأضاف: "جدير بالذكر أن الخطأ المنسوب للحكم أعلاه ليس الوحيد خلال المباراة، بل كانت هناك أخطاء عديدة ومؤثر جداً كما شاهدها الجميع، وسيقوم نادي النصر بتوضيح تلك الأخطاء التحكيمية من خلال خطاب يقدمه إلى اتحاد كرة القدم".

وأشار: "من المؤسف جداً أن تحصل تلك الأحداث في أهم مباراة على الإطلاق في الموسم الكروي، ونأمل من المعنيين في اتحاد كرة القدم انتقاء حكام أكثر كفاءة لإدارة المباريات، وخاصة إذا كانت مباراة نهائي أغلى البطولات".

وأختتم نادي النصر بيانه قائلاً: "في الختام فإننا نبارك لأشقائنا في نادي الوصل فوزهم بهذه البطولة الغالية متمنين لهم مزيداً من التفوق والنجاح".

📰 بيان صحفي pic.twitter.com/V06GNytqbZ — AL NASR SC (@ALNasrSC) May 19, 2024